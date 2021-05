Bald fällt der Startschuss für die Fußball-Europameisterschaft. In zwei Wochen, konkret am Freitag, 11. Juni, ist es soweit. Auch das österreichische Nationalteam mit Trainer Franco Foda konnte sich für die EM qualifizieren. In Gruppe C muss Österreich zunächst gegen Nordmazedonien, Niederlande und gegen die Ukraine spielen. Das erste Match steht den Österreichern am 13. Juni bevor.

In der Region Wienerwald ist das EM-Fieber noch nicht vollständig ausgebrochen. Eine erste Vorfreude gibt es aber bereits, wie ein NÖN-Rundruf zeigt.

Public Viewing am Marktplatz in Maria Anzbach?

Manfred Rotheneder, Pächter vom Café Firlefanz in Unter-Oberndorf, ist bereits im EM-Fieber.

Manfred Rotheneder ist im Fußballfieber. Er will für seine Gäste auf dem Marktplatz in Maria Anzbach ein Public Viewing veranstalten. Foto: Eduard Riedl Eduard Riedl

„Wir werden alle Matches im Lokal auf einem Großbildschirm im Rahmen der Öffnungszeiten zeigen. Ich plane, wenn es aufgrund der Corona-Auflagen durchführbar ist, auf dem Marktplatz in Maria Anzbach ein Public Viewing. Ich habe das bei der WM auch gemacht, da waren 200 Zuseher. Die Bürgermeisterin Karin Winter hat ihre Unterstützung zugesagt, wenn es die Pandemie-Vorschriften zulassen“, erzählt Rotheneder. Er hat seit vergangenen Mittwoch wieder geöffnet und freut sich auf die zahlreichen Fußball-Fans.

Auch im Teddybärn in Totzenbach werden die EM-Matches über den Bildschirm flimmern: „Wir haben am Tag des Eröffnungsspiels Gemeindeparteiwahl, da werden wir – natürlich mit Abstand – im Anschluss das Spiel im Teddybärn anschauen“, freut sich Kirchstettens Bürgermeister Josef Friedl schon auf den Abend.

Neue Fernseher wurden noch nicht gekauft

Ein etwaiges Mehrinteresse an TV-Geräten ist aber nicht feststellbar, erklärt Anita Gstaltner. Die Angestellte im Elektro-Fachgeschäft Scharf in Neulengbach weiß aber, dass sich noch immer ein vermehrtes Interesse an qualitativ hochwertigen Fernsehgeräten kurz vor Fußball-Großereignissen gezeigt hätte.

Und sie mutmaßt: „Das wird auch vor der heurigen EM so sein, es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis sie beginnt.“ Gstaltner fügt aber noch hinzu: „Man kann nicht jedes einzelne Gerät, das verkauft wird, zuordnen.“

Ein begeisterter Fußball-Fan ist der 12-jährige Matthias Binder. Er kennt alle EM-Spieler aus allen Ländern und pickt natürlich auch mit großem Eifer in sein Panini-Album.

Mit seinem Papa Josef Binder, einst eine Legende des SV Altlengbach, wollte er selbst das Nationalteam in Bukarest oder in den Niederlanden anfeuern. Doch Corona-bedingt wird der Stadion-Besuch leider ausfallen.

Matthias Binder (2.v.r.) steckt auch seine Mitschüler Lukas Wochner, Nicole Schibich und Verena Höllerer mit seiner Fußballbegeisterung an. Ernst Klement/Christine Hell

Trotzdem ist die Euphorie bei Binder groß und er steckt auch seine Mitschüler mit seiner Begeisterung an. Für ihn steht auch fest, dass Österreich als bester Drittplatzierter in der Gruppenphase das Achtelfinale erreicht. „Niederlande und Ukraine sind zu stark, doch Nordmazedonien werden wir besiegen. In den KO-Spielen kann dann alles passieren, unser Nationalteam kann für Überraschungen sorgen.“

Die Panini-Alben zur EM sind nach wie vor beliebt, wie Viktoria Kraushofer erklärt: „Ja, die EM-Sticker werden laufend in unserer Trafik verkauft.“ Die Mitarbeiterin in der St. Christophener Trafik Hörtinger glaubt aber, dass sich das Interesse bis zum Beginn der EM noch laufend steigern werde.