NÖ-Premiere in der Theaterei St. Christophen .

Thomas Strobl ist Musiker, Schmähführer, Chorleiter, Liedtexter, Komponist und Dirigent. Sein Programm "Jukebox – Gags, Songs & Sing - along" präsentiert er jetzt zum ersten Mal in NIederösterreich, und zwar in St. Christophen.