Nach einer sehr gelungenen Vernissage im schönen und weitläufigem Garten der Galerie am Lieglweg in Neulengbach ist die Ausstellung "Ich bin der Kaiser, ich will Knödel" noch bis 6. September in der Galerie zu sehen.

Kurator Hannes Etzlstorfer hat die Ausstellung mit seinem Freund Checo Sterneck gestaltet. "Nostalgie ist eine charmante Lügnerin. Trotzdem zieren Doppeladler und Kaiserkrone auch heute in republikanischen Zeiten Pralinen- und Tortenschachteln, Hauseingänge und Hotelfoyers. Und in Ischl wurde heuer bereits der 190. Geburtstag Franz Josephs festlich begangen. Was und weshalb wird gefeiert?" Diesen Fragen geht Hannes Etzlstorfer bei seinen Sonderführungen durch die wechselvolle Geschichte dieses Kaiserhauses nach. Auch Knödelrezepte aus Kaiserszeiten können beim Gang durch die Ausstellung nachgelesen werden.

Erwähnt wird dabei etwa auch der Besuch Kaiser Franz Josephs am 4. September 1885, der an jenem Freitag um 7 Uhr morgens mit dem Hofseparatzug aus Wien am Bahnhof Neulengbach einlangte und vom Bürgermeister von Neulengbach, Josef Reichel und seinem Amtskollegen Josef Wallner von Tausendblum begrüßt wurde.

Die Kaiserin-Elisabeth-Bahn (heutige Westbahn), die am 15. Dezember 1856 zwischen Wien und Linz eröffnet und nach der Gemahlin Kaiser Franz Josephs I. Kaiserin–Elisabeth-Bahn benannt wurde, hielt ja auch in der Station Neulengbach. Der Kaiser passierte stets Neulengbach, wenn er mit dem eleganten Hofzug in sein geliebtes Ischl fuhr. Im September 1898 passierte auch der Sonderzug aus Genf mit dem Sarg der ermordeten Kaiserin Elisabeth Neulengbach.