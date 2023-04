Junge Schauspielerin zu Gast bei Frühlingssalon in Neulengbach

Zu Gast beim Frühlingssalon ist die junge Schauspielerin Johanna Bertl. Sie wird mit einem bunt gemischten Programm verschiedenster Literatur die Macht und Wirkung von Sprache demonstrieren. Johanna Bertl wurde 2001 in Wien geboren und stand bereits als Kind auf der Bühne. „Schon seit ich ein kleines Mädchen bin, ist die Kunst des Schauspielens ein großer Teil von mir, daher habe ich mich dazu entschieden, diesen Weg einzuschlagen“, so die Künstlerin, die bereits Engagements bei Produktionen der Wiener Stadthalle, des Raimund Theaters und des Schauspielhauses Wien hatte. Ihre erste Hauptrolle hatte sie vergangenen Sommer als Kriegsreporterin in „Die letzten Tage der Menschheit“ in der Regie von Paulus Manker.

Derzeit dreht Johanna Bertl für die kommende ORF-Serie „School of Champions“. Im Sommer ist sie bei den Schlossfestspielen in Kobersdorf in „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ zu sehen.

Nächster Fixtermin ist aber der Auftritt beim Frühlingssalon in der Galerie am Lieglweg am 16. April. Mit dabei ist auch der Produzent, Arrangeur und Musiker Johnny Bertl. Der Vater der Schauspielerin und Schwager von Ursula Fischer ist bereits vor vier Jahren in der Galerie in Neulengbach mit eigenen Werken aufgetreten. Diesmal tritt er mit der Gruppe „Hands on World“ auf: Gemeinsam mit Andi Steirer, Vasile Marian und Momir Marijokovic spielt er Weltmusik.

Die Künstlerinnen Dora Mai, Hermine Karigel-Wagenhofer und Tina Sischka zeigen in der Galerie mit ihren Bildern die Theatralik der bildenden Kunst.

Der Frühlingssalon ist von 17 bis 19 Uhr geöffnet.

