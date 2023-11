Eindrucksvolle Insekten auf Tausendblumer Gartenzaun

Zäune in Neulengbach-Tausendblum dienen als Ausstellungsfläche. Künstlerinnen und Künstler präsentieren bei „Galerie am Zaun“ ihre Werke. Nun kam wieder eine neue Tafel dazu, freut sich Beate Raabe-Schasching, Obfrau des Vereins Arbeiterheim Neulengbach-Tausendblum (VANT), der Initiator des Projektes ist.

Die neue Tafel mit Bildern von Insekten befindet sich am Zaun in der Jonasgasse beim Elternhaus des jungen Fotokünstlers Stefan Hailzl. „Mein Interesse für Insekten wurde geweckt, als ich meine Arbeit für die Matura über Schwebfliegen geschrieben habe. Also habe ich begonnen, Insekten und andere Gliederfüßer, wie Spinnen oder Asseln, zu fotografieren. Ich möchte mit meinen Bildern darauf aufmerksam machen, dass diese Tiere sehr eindrucksvoll sind, eine äußerst wichtige Rolle für die Artenvielfalt spielen und somit schützenswert sind“, erklärt der studierte Biologe.

Für weitere Interessenten ist der VANT gerne bereit, wieder mit dem Grafiker Stefan Koch neue Tafeln zu gestalten. Kontakt: www.vant.at oder direkt mit der Obfrau unter 0664/8304569.