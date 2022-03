Florianis zu Scheunenbrand bei Inprugg gerufen

An der B 19 nahe des Gasthauses Reither in Inprugg stand eine Gartenhütte in Flammen. Eine Anrainerin, die den Brand bemerkt hatte, versuchte mit einem Feuerlöscher den Brand einzudämmen und alarmierte die Einsatzkräfte.

Unter der Einsatzleitung von Inpruggs Kommandant Thomas Wohlmuth war das Feuer, das sich aufgrund der Trockenheit auch auf eine angrenzende Tuje ausbreitete, rasch gelöscht.

"Ein Einsatz der Feuerwehren St. Christophen und Markersdorf war daher nicht mehr notwendig", informiert Wohlmuth. Insgesamt standen 53 Mann im Einsatz.

Zur Ermittlung der Brandursache nahmen die Brandermittler der Polizei ihre Arbeit auf.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden