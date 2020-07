„Unseren Behelfskrankentransportwagen konnten wir sehr günstig von einem Händler kaufen. Er hat zwar schon fast 150.000 Kilometer auf dem Tacho, ist aber in einem sehr guten Zustand“, freut sich die Obfrau des ASB Eichgraben, Susanne Minarik-Gruber über den Neuzugang.

Mit Änderungen, Umbauten, Anmeldung, Versicherung und Ausrüstungen kostete der neue BKTW rund 12.000 Euro. Diese Kosten konnten rein aus Spendengeldern aufgebracht werden. „Wir haben diesen Wagen für unsere gehfähigen Patienten gekauft, da es für diese wesentlich angenehmer ist, und wir auch unsere Kosten um einiges senken können“, erzählt die Obfrau.

Der Wagen wurde am 7. Juli in den Dienst gestellt und hat in den ersten fünf Tagen gleich 20 Einsätze absolviert. „Wir möchten uns bei allen Spendern bedanken, da dieser Einsatzwagen nur mit ihren Spenden ermöglicht wurde. Auch bedanken wir uns bei der Gemeinde, die uns mit 20.000 Euro unterstützt. Wir konnten somit einen Teil der Mehrkosten durch Covid-19 etwas abfangen“, zeigen sich Susanne Minarik-Gruber und ihr Team dankbar.

Das neue Fahrzeug fährt unter den Namen „Alfred + Monika“. Auf diesem Weg bedankt sich das Rettungsteam bei Alfred Rosner und Monika Neubauer, die mit ihrem Einsatz beim Förderverein die Rettung ebenfalls so toll unterstützen.