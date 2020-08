Massive Verkehrseinschränkungen und Staus machen Autofahrern in Neulengbach zu schaffen.

Auf der B19 wurde bis zum Ende der Vorwoche punktuell die Wasserleitung saniert. „Teilweise mit Robotersystem, teilweise musste aufgegraben werden“, berichtet Infrastrukturstadtrat Jürgen Rummel. „Das sind aber nur die Vorarbeiten“, so Rummel weiter: Denn ab Mitte August wird die viel befahrene Bundesstraße 19 zwischen Billa Kreisverkehr und Scharf-Kreuzung generalsaniert. Die Straße wird einseitig gesperrt werden, der Verkehr wird teilweise umgeleitet. Die Bahnunterführung an der B44, die derzeit wegen des Umbaus der Bahnstation gesperrt ist, wird vorübergehend geöffnet. Bis zum Schulbeginn muss die „19er“ wegen des Busverkehrs fertig sein. Der Zeitplan muss strikt eingehalten werden.

Baustellenzeit ist in Neulengbach aber nicht nur im Sommer: Im Herbst wird die B44 in Angriff genommen. Die Straße nach Maria Anzbach wird von der Bäckerei Simhofer bis zum Friedhof Neulengbach generalsaniert. „Da wird es sicher mindestens eine einseitige Sperre geben, das wird aber frühestens im Oktober ober im November der Fall sein. Und die Umleitungen werden nicht so massiv sein“, kündigt Jürgen Rummel an.

Ein weiteres Projekt sind die Bauarbeiten in Matzelsdorf. Dort führt wie berichtet die Firma Strabag im Auftrag der Stadtgemeinde Neulengbach Kanal-, Wasserleitungs-, Kabel- und Straßenbauarbeiten durch. Der Bauzeitenplan hält, zeigt sich der Infrastrukturstadtrat zufrieden: „Die Straße ist heuer befahrbar, nächstes Jahr wird der Gehsteig gemacht und gleichzeitig wird die Baustelle in Richtung Umsee verlegt.“ Dort wird dann als nächstes die Infrastruktur auf Vordermann gebracht.

Dass die Baustellen im Ort teilweise für Chaos sorgen, ist dem VP-Stadtrat bewusst: „Ich habe das Chaos selbst wahrgenommen, aber wir haben das Bestmögliche versucht. Ideal sind Baustellen nie.“ Man bemühe sich, die Umleitungen so flexibel wie möglich zu gestalten. Die Zahl der Beschwerden hätte sich in Grenzen gehalten: „Das war nicht so gravierend, weil in der Ferienzeit insgesamt ein bissl weniger los ist.“