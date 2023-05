Riesenärger um Maibaum in Totzenbach

Einen Maibaum hatte der Bauernbund Totzenbach für seinen Ehrenkassier aufgestellt. Unbekannte wollten in der Nacht von Sonntag auf Montag den Baum umschneiden. Doch der Versuch misslang. Die „Baumfäller“ suchten das Weite. In der Früh wurde die Gefahr bemerkt. „Der Baum drohte auf das Wohnhaus zu stürzen“, so die Info seitens des Bauernbundes. Die Feuerwehr Totzenbach wurde alarmiert, um bei der Sicherung und Fällung des Baums zu helfen. „Es wäre fatal gewesen, wenn der Baum umgefallen wäre“, wird seitens der Feuerwehr betont. Die Polizei Böheimkirchen wurde verständigt.

