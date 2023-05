Spatenstich für Volksschulzubau in Totzenbach gesetzt

„Heute ist ein besonderer Tag für die Kirchstettner Schulkinder, für ihre Lehrerinnen und Lehrer, für ihre Eltern und damit für unsere Gemeinde insgesamt“, betonte Bürgermeister Josef Friedl bei einem kleinen Fest in der Volksschule in Totzenbach. Gefeiert wurde der Spatenstich für den Schulzubau.

Die Erweiterung der Volksschule zählt für Friedl zu den wichtigsten Bauprojekten, die in der Gemeinde derzeit umgesetzt werden: „Denn wir können unseren Kindern nichts Besseres auf ihren weiteren Lebensweg mitgeben als Bildung. Und wir können nichts Besseres für die Zukunft unserer Gemeinde und unserer Gesellschaft tun, als die heranwachsende Generation gut auszubilden.“

Kirchstetten befinde sich seit einigen Jahren auf Wachstumskurs. Deswegen sei die Schulerweiterung notwendig geworden, so Friedl. Errichtet wird zweigeschossiges Schulgebäude mit sechs Klassenräumen, die Platz für 144 Kinder zusätzlich bieten. Neben den Klassenzimmern sind Fach- und Gruppenräume und eine Freiraumklasse mit Spiel- und Sportmöglichkeiten vorgesehen. Auch Räumlichkeiten für eine Kinderbetreuungsgruppe sind eingeplant. Die Gemeinde tue ihr Möglichstes, um die Rahmenbedingungen für Schule und unsere Kinderbetreuungseinrichtungen zu verbessern.

Rund vier Millionen Euro investiert die Gemeinde in den Bau. Hinzu kommen Fördermittel vom Land in Höhe von 27 Prozent. „Ohne diese Förderung vom Land wäre dieser Zubau nicht finanzierbar. Darum herzlichen Dank an unsere hier anwesende Abgeordnete zum NÖ Landtag, Doris Schmidl für die großzügige Unterstützung“, so Friedl.

Die Gemeindeverantwortlichen gehen davon aus, dass der Zubau der Volksschule Kirchstetten zu Beginn des Schuljahrs 2024 den Unterricht aufnehmen kann. Der Dank galt den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Schule und Kindergarten für ihre Tätigkeit, der Lehrerschaft unter Führung von Direktorin Michaela Gastecker, der Ausschussvorsitzenden Schule Mag. Manuela Bittgen und für die Ausschussvorsitzende Kindergarten Ulla Timmermann.

Der Kinderchor der Volksschule und eine Abordnung der Trachtenmusikkapelle Kirchstetten sorgten für die passende Umrahmung des Festes.

