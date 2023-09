Neulengbach: Liste Heiss will Druck machen

„Ich will Zahlen, Daten, Fakten liefern“, sagte Stadtrat Alois Heiss bei der Informationsveranstaltung, die die Liste Heiss zum Thema „Erhöhung der Kanalgebühren“ veranstaltete.

Wie berichtet wurde im Gemeinderat mehrheitlich die Erhöhung der Kanalgebühren von 2,5 auf 3,25 Euro pro Quadratmeter beschlossen. Die Liste Heiss hat die Gebührenerhöhung von Anfang an scharf kritisiert.

Alois Heiss betonte bei seinem Vortrag im Lengenbacher Saal, dass die Stadtgemeinde in den Jahren 2020 bis 2022 Gewinne in der Höhe von über 900.000 Euro beim Betrieb der Abwasserbeseitigung erzielt habe: „Aber der Bürgermeister sagt, wir sind nicht kostendeckend. Scheinbar genügen die Gewinne nicht.“

Dazu hält Bürgermeister Jürgen Rummel auf Anfrage der NÖN fest: „Das Geld, das übrig bleibt, wird 1:1 wieder in den Kanal investiert.“ Der Ausbau des Kanals ist noch immer nicht abgeschlossen, dazu kommen auch Sanierungen. Laut Jürgen Rummel wurden in den vergangenen Jahren 5,3 Millionen Euro an Darlehen für Kanalprojekte aufgenommen. Die Höhe der Kredite reduziert sich um die jeweiligen Einnahmen.

Alois Heiss wies darauf hin, dass die Gebühren in anderen Gemeinden wesentlich geringer seien. Jürgen Rummel hatte in einem Bürgermeister-Brief geschrieben, dass Neulengbach mit der neuen Gebühr im guten Mittelfeld liege. Alois Heiss dazu: „Es kommt darauf an, mit wem ich mich vergleiche.“ Er nannte einige Gemeinden, in denen die Bürger viel weniger zahlen müssten, zum Beispiel Herzogenburg: „Da zahlt man 1,9 Euro. Trotzdem macht Herzogenburg ein besseres Ergebnis als Neulengbach.“

Kritik übte der Liste-Heiss-Stadtrat einmal mehr an einer Kreditumschuldung, bei der sich die Gemeinde zusätzlich 700.000 Euro ersparen hätte können, wenn sie den Gemeinderatsbeschluss früher umgesetzt hätte. „Aber wir erhöhen die Gebühren, dann haben wir das schon herinnen“, kritisierte Heiss die Vorgangsweise der schwarz-grünen Stadtregierung.

Bürgermeister Jürgen Rummel zu dem Kritikpunkt: „Wir haben uns durch die Umschuldung viel Geld erspart. Das Ergebnis hätte noch besser sein können, das stimmt, aber ich bin froh, dass wir die Umschuldung gemacht haben.“ 327 Berufungen gegen Erhöhung Stadtrat Alois Heiss hatte den Bürgern empfohlen, gegen die Gebührenerhöhung Berufung einzulegen. 327 Personen haben das gemacht. Die Entscheidung über die Berufungen liegt beim Stadtrat. Ein Besucher der Info-Veranstaltung kündigte an, dass er in die nächste Instanz gehen werde, wenn die Berufungen nicht durchgehen. Er habe eine hohe Anschlussgebühr für sein Haus in Umsee bezahlt: „Ich spiele nicht mit, wenn das Geld für das Stopfen anderer Löcher verwendet wird.“ Ein anderer Bürger kritisierte, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren zuviel Geld ausgegeben habe: „Jetzt erdrücken uns die Schulden.“ Ein weiterer Veranstaltungsteilnehmer wollte wissen, was man gemeinsam noch gegen die Erhöhung der Kanalgebühren machen könne. Vorschlag aus dem Publikum: eine Demonstration vor dem Bürgermeister-Amt. Dafür gab's Applaus.

Stadtrat Alois Heiss betonte, dass seine Oppositionspartei bereit sei, weiter Druck in der Gemeinde aufzubauen, um ein Einlenken zu erwirken. Auch dafür gab es Applaus.

Was dem Liste-Heiss-Stadtrat weniger gefiel ist die Saalmiete von über 600 Euro, die seine Partei für die Abhaltung der Info-Veranstaltung zahlen muss: „Wenn die ÖVP da herinnen etwas macht, zahlt sie nichts.“ Laut Auskunft der Gemeinden müssen alle Parteien Benützungsgebühr im Lengenbacher Saal zahlen.