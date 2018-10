Der Hass im Netz ist allgegenwärtig. Besonders der in Eichgraben lebende Falter-Chefredakteur Florian Klenk bekommt diesen in letzter Zeit besonders oft zu spüren. Auslöser der letzten Welle des Hasses war sein Falter-Artikel zum zehnten Todestag von Jörg Haider. „Die Ober-Ratte der österreichischen Gossen-Journaille.

Das mieseste Dreckstück Eichgrabens im Wortlaut. Wenn der verreckt, wird es ein Freudentag für anständige Menschen! Karma wird dich holen du korrupter Parasit. Dein Hass wird dich zerfressen du mieses linkes Schwein!“, „Und passen sie auf, dass sie nicht irgendwann an den Falschen geraten. Der Ihr Gesicht demoliert usw.“ – das sind nur ein paar Auszüge aus der langen Liste an Hasspostings, die Florian Klenk erreichen.

Übeltäter sollen ausgeforscht werden

Aber jetzt reicht es ihm. „An alle Menschen da draußen, die Beschimpfungen, Beleidigungen und Drohungen gegen mich posten. Ich forsche Euch aus, ich verklage jeden von Euch und das Geld geht ungekürzt an die wunderbaren Leute vom Samariterbund Eichgraben. Die brauchen das Geld gerade sehr dringend. Es reicht!“, ließ er letzte Woche über Facebook verlauten.

Klenk will den Hass im Netz jetzt umleiten für etwas Gutes - für Spenden an die Eichgrabner Rettung. „Die Rettung ist neben der Feuerwehr die wichtigste Organisation im Ort. Sie braucht Geld. Ich habe eine sehr persönliche Beziehung, weil meine Mutter Ärztin im Ort war. Es ist eine sehr gute Verwandlung des Hasses in Hilfe“, so Florian Klenk.

Der Obmann der Rettung Eichgraben, Philipp Schmid, der aus den Medien von der geplanten Aktion erfahren hat, freut sich: „Wir können jede finanzielle Hilfe gebrauchen. Und zusätzlich hilft diese Aktion auch noch, die Welt etwas besser zu machen.“