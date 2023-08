Zeitpolster Region Wienerwald sucht Mitglieder

„Heute helfe ich. Morgen wird mir geholfen“ - das ist die Devise der Initiative Zeitpolster, einem Netzwerk für Betreuung und Vorsorge. In der Region Elsbeere Wienerwald wurde Anfang des Vorjahres eine Zeitpolster-Gruppe gegründet. Zusätzliche Helferinnen und Helfer werden gesucht. Besonders in Neulengbach ist Unterstützung sehr willkommen. „Hier warten einige Menschen auf Betreuung“, so die Info von Zeitpolster.

22 Personen sind derzeit bei Zeitpolster Wienerwald registriert: Helferinnen, Betreute und Teammitglieder, die sich um Registrierung, Koordination und Abrechnung kümmern. Hilfe wird in den verschiedensten Bereichen geboten. So wird zum Beispiel wöchentlich ein Herr besucht, der im Rollstuhl sitzt. In einem anderen Fall wird bei der Gartenpflege geholfen. Auch eine Familie, die Nachwuchs bekam, wurde schon unterstützt. Gemeinsame Freizeitaktivitäten bietet Zeitpolster genauso wie Fahrdienste und handwerkliche Hilfe. Die freiwilligen Hilfeleistungen sind keine professionellen Tätigkeiten, und die Helfende bekommen kein Geld, sondern ein Zeitguthaben. Dieses Guthaben können sie später einlösen, wenn sie selbst Hilfe benötigen.

„Wir haben das Problem, dass es in Neulengbach und im Laabental viele Anfragen für Betreuung, aber wenige Helfer gibt“, berichtet Silvia Ganzberger auf Anfrage der NÖN. Helfer gäbe es vor allem im Raum Böheimkirchen. Unterstützung wird also vor allem für Neulengbach, aber auch für das Laabental gesucht.

In Niederösterreich gibt es aktuell acht Zeitpolster-Gruppen. „Weitere sind im Entstehen“, informiert Judith Schneider von der Zeitpolster-Regionalkoordination Wien & NÖ. Das Sozialunternehmen Zeitpolster feiert heuer sein fünfjähriges Jubiläum und freut sich über die ersten 1.000 Helferinnen und Helfer. „Wir wachsen über die Grenzen hinaus“, freut sich Gründer Gernot Jochum-Müller. Zeitpolster sei besonders interessant für Menschen, die sich gerne sozial engagieren und gleichzeitig für ihre eigene Zukunft vorsorgen möchten: „Unsere Helferinnen und Helfer entlasten pflegende Angehörige und ältere Menschen sowie stark geforderte Familien, indem sie in Haushalt und Garten mithelfen, Kochen, Einkaufen gehen und Botengänge erledigen. Auch gemeinsame Freizeitgestaltung und Hilfe am PC sind kostbare Beiträge zur Unterstützung im Alltag.“ Jetzt will man das Betreuungsangebot ausweiten. „Die Anfragen nach Betreuung steigen kontinuierlich an. Um den immensen Bedarf weiterhin abdecken zu können, brauchen wir noch viele zusätzliche Mitglieder und freuen uns über jede neue Registrierung“, so Jochum-Müller.

Aktuell ist Zeitpolster mit Teams in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark, in Wien und im Liechtenstein vertreten. Gemeinsam haben die Zeitpolster Helfer bereits 50.000 Stunden für ihre eigenen Betreuung angespart.