Stadterneuerung in Neulengbach gestartet

Die Stadterneuerung Neulengbach 3.0 ist angelaufen. Zur Auftaktveranstaltung am Donnerstag konnte Bürgermeister Jürgen Rummel zahlreiche Bürgerinnen und Bürger begrüßen. „Ich bin sehr froh, dass das Interesse für Bürgerbeteiligung so groß ist“, betonte der Ortschef. Er erinnerte an die Projekte, die bei den bisherigen Stern-Prozessen realisiert werden konnten. Vorrangiges Ziel bei der aktuellen Stadterneuerungsphase werde die Zentrumsbelebung sein, so Rummel. „Das Zentrum ist das Herzstück der Stadt, das müssen wir attraktivieren und wieder beleben. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben massive Leerstände.“ Auch die Abwanderung von Bipa wirkt sich aus. Das alte Rathaus, in dem die Stadtbibliothek untergebracht ist, soll einen neuen Schliff bekommen, da machen Feuchtigkeit, Holzwurm und bröckelnde Fassade Probleme. Viele weitere Ideen werden in den Arbeitsgruppen entstehen, ist der Bürgermeister überzeugt.

Die Herausforderung sei groß, aber mit Mut und Zuversicht werde es gelingen, die Gemeinde ein Stück lebenswerter zu machen. „Nichts zu tun wäre das Allerschlechteste“, merkte Jürgen Rummel an.

Auch für Stadterneuerungsbetreuer Daniel Brüll ist die Ortskernentwicklung ein großes Thema. In vielen Gemeinden komme es zu einer Verödung der Ortskerne. Im Konzept der Stadterneuerung gehe es darum, Stärken und Schwächen zu analysieren, den Handlungsbedarf aufzuzeigen, Leitziele festzulegen und schließlich Maßnahmen anzugehen und Projektideen umzusetzen. In drei Arbeitsgruppen konnten dann die Bürgerinnen und Bürger gleich ans Werk gehen. Zu den drei Themenbereichen Ortskernentwicklung und Wirtschaft, Soziales und Kultur sowie Mobilität, Umwelt, Klimaschutz wurde engagiert diskutiert.

Zuvor gab es noch ein Referat von Dagmar Dittrich. Sie stellte der Innenstadt kein gutes Zeugnis aus. Die Fassaden seien teils nicht in Ordnung, Portale beschädigt. Die Ladenzeilen im Erdgeschoß würden nicht mehr dem 21. Jahrhundert entsprechen. „Das ist eher 60er- oder 70er-Jahre-Stil, das ist retro. Die Frequenz lässt stark zu wünschen übrig, und davon leben aber die Unternehmen, da heißt es nachjustieren. Die Leerstände tun weh. Wenn ich Kunden möchte muss ich in der Altstadt nachjustieren.“

„Wir brauchen junge Menschen“

In Anbetracht der Bevölkerungsentwicklung könne man zum Beispiel im Ortskern auch seniorengerechte Wohnungen mit angeschlossenen Dienstleistungen im Therapiebereich andenken, meinte Dittrich, was gleich zum Einwand eines Zuhörers führte: Ein Ghetto für alte Leute dürfe nicht entstehen: „Wir brauchen junge Menschen.“

