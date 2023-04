Bürgerinnen und Bürger nutzten Chance zum Mitreden

Die Veranstaltung, bei der 25 Personen teilnahmen, war der erste wichtige Meilenstein für die Erstellung eines aktuellen Leitbildes. Auf den drei Thementischen „Soziales“, „Ökonomie“ und „Ökologie“ konnten die Teilnehmenden untereinander diskutieren und gemeinsam Lösungsansätze für die zukünftigen Herausforderungen benennen. Gemeinsam mit dem Moderationsteam der NÖ.Regional wurden Ziele formuliert, die für die Weiterentwicklung der Gemeinde von wichtiger Bedeutung sind und Maßnahmen gesammelt, die zu der Zielerreichung beitragen werden. „Allgemein geht es um eine Verbesserung der Dorfgemeinschaft und die Stärkung der Lebensqualität“, heißt es dazu vom NÖ.Regional-Team.

Erste Ideen aus der Bevölkerung

Erste Ergebnisse aus dem ersten Workshop waren Projekte zur Schaffung von Treffpunkten für Bürgerinnen und Bürger wie die Neugestaltung des Dorfplatzes in Totzenbach und der Umbau des dort befindlichen alten Feuerwehrhauses in ein multifunktionales Gemeinschaftshaus. Auch der Kirchenplatz in Kirchstetten soll wieder mehr zum Platz der Begegnung werden. Weiteres wichtiges Ziel ist es, verschiedene meist ehrenamtlich getragene Initiativen und Projekte für das Miteinander zu stärken und das Vereinswesen zu fördern. Weiters wurden für die Kultur- und Naturlandschaft einige Projektideen für mehr Diversität beim Landschaftsbild und Artenvielfalt erarbeitet und die Erholungs- und Freizeitangebote sollen ebenfalls ausgebaut werden. Überlegungen zu nachhaltigen Mobilitätslösungen wie zum Beispiel der Ausbau der Rad- und Fußwege zwischen den Katastralgemeinden werden ebenfalls in das Leitbild einfließen.

Ein weiterer Workshop zur Leitbildentwicklung findet am 13. April in Totzenbach statt. Jeder aus der Gemeinde ist dazu eingeladen, gemeinsam an der Gemeindeentwicklung mitzuwirken. Das Leitbild soll bis Ende Mai fertiggestellt werden, danach kann mit der gemeinschaftlichen Umsetzung der Projekte begonnen werden.

Zur „NÖ Gemeinde 21“

Die Landesaktion "NÖ Gemeinde21" ist der niederösterreichische Weg zur Umsetzung des weltweiten UNO-Programms „Lokale Agenda 21“ und ist an ein umfassendes Förderprogramm gekoppelt. Sie unterstützt die Gemeinden, eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung und Bürger zu finden. Prozessbegleitung und Maßnahmenumsetzung erfolgt durch die RegionalberaterInnen der NÖ.Regional.

