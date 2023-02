Kirschnerwald-Straßen werden saniert

Baubesprechung im Bereich Kirschnerwald: In Schöffelstraße, Audengasse und Nestroygasse stehen die Erneuerung des Schmutz- und Regenwasserkanals auf dem Programm. Zudem werden in der Schöffelstraße die Trinkwasserleitungen erneuert. Durch die Errichtung von Verkehrsinseln in der Schöffelstraße soll eine Temporeduktion erreicht werden.

Foto: Gemeinde