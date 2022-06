Corona-Zahlen steigen: Maskenpflicht in Eichgraben

Werbung

Die Corona-Fallzahlen steigen auch in Eichgraben. Am Dienstag gab es 147 positive gemeldete Fälle. Ein Teil der Erkrankten dürfte sich Corona auf einer größeren Veranstaltung in Eichgraben eingefangen haben. Das Virus dürfte gerade wieder „durchrauschen“.

„Ich ärgere mich über mich selbst, weil ich mich von der allgemeinen Wurschtigkeit anstecken hab lassen. Überall finden Großevents statt und wir wollen alle wieder verständlicherweise „normal“ feiern“, meint eine Betroffene in einem Facebook Posting.

Die Gemeinde hat schnell auf die steigenden Zahlen reagiert. Es wurde wieder eine FFP2-Maskenpflicht für den Zutritt zu Gemeindegebäuden – Gemeindezentrum, Schule und Kindergarten – ausgesprochen. „Das betrifft natürlich auch öffentliche Veranstaltungen in diesen Gebäuden“, sagt Bürgermeister Georg Ockermüller, den es auch erwischt hat.

