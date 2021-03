Schulden wurden in Eichgraben gesenkt .

In der ersten Gemeinderatssitzung des heurigen Jahres, die am 15. März in der Aula der Schule stattfand, stand der Rechnungsabschluss auf der Tagesordnung. Vorab wurde auch noch die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2020 beschlossen, wobei die Bewertungskriterien zur Eröffnungsbilanz bereits im September 2019 im Gemeinderat beschlossen wurden.