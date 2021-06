Die Finanzplanung für das heurige Jahr wurde im Dezember im Gemeinderat beschlossen. Nachdem es bei einzelnen Projekten Veränderungen gibt und nachdem die Gemeinde knapp 930.000 Euro aus dem zweiten Corona-Hilfspaket des Bundes bekommen hat, war jetzt ein Nachtragsvoranschlag zu beschließen.

ÖVP-Finanzstadtrat Florian Steinwendtner präsentierte die Zahlen. „Im Ergebnishaushalt haben wir bei den Erträgen eine Steigerung von fast 2,8 Millionen Euro, allerdings auch Mehraufwendungen von knapp 2,265 Millionen Euro. Das heißt, dass sich das Nettoergebnis um fast 530.000 Euro verbessert hat im Vergleich zum Voranschlag.“ Im Gesamtergebnis ist das eine Verbesserung von 77.000 Euro. Im Finanzierungshaushalt im Saldo 1 gibt es eine Steigerung von über 860.000 Euro. „Das heißt, dass die Gemeinde imstande ist, die laufenden Ausgaben aus dem Eigenen zu decken. Würden wir hier negativ sein, hätten wir ein großes Thema.“ Im Saldo 2 bei den Einzahlungen gibt es auch eine Veränderung: Bei Investitionstätigkeiten gibt es eine Steigerung von 1,5 Millionen. Das Gesamtergebnis verbessere sich um 630.000 Euro, so der Finanzstadtrat.

1,65 Millionen Kommunalsteuer

Die Kommunalsteuer steigt um 100.000 Euro auf 1,65 Millionen. Für Covid-19-Maßnahmen gibt es Vergütungen in der Höhe von 265.000 und Ausgaben von 242.000 Euro. Der Dank galt der Verwaltung mit Reinhard Hubauer für die Organisation der Teststraße: „Das ist ein Leuchtturmprojekt.“

Steinwendtner betonte, dass die Gemeinde in viele Bereiche investiere und der Wirtschaftsmotor in der Region sei. „Wir stehen gut da, dürfen uns aber nicht ausruhen.“ Man habe Einsparungs- und Optimierungspotential.

Stadtrat Alois Heiss von der Liste übte im vergangenen Jahr immer wieder Kritik an den Gemeindefinanzen. Die Kritik wirke. „Die Stadtgemeinde lernt“, meinte Heiss zunächst, aber auch diesmal bekrittelte er einiges. So fehle etwa das Haushaltspotential für den mittelfristigen Finanzplan, eine Grafik sei falsch, es gäbe Formfehler. Kritik äußerte Heiss auch an den internen Vergütungen. „Damit schafft man Luftgeld. Das ist kein Geld, das da fließt. Über interne Verrechnungen erhöhen wir die Erträge künstlich.“ Auch mit den Verwaltungsleistungen für Kindergärten oder Wasserversorgung und mit der Verrechnung für den Bauhof ist Alois Heiss nicht einverstanden. „Das ist ein bissl eine Spielwiese.“ Die umfangreichen Ausführungen sorgten für Murren unter einigen Gemeinderäten. Als Heiss dann noch den Grundankauf für das Altstoffsammelzentrum kritisierte, der im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung Thema war, wurde ihm das Wort entzogen. Die Sitzung wurde für eine Fraktionsobleutebesprechung länger unterbrochen.

Der Nachtragsvoranschlag der der Stadtgemeinde Neulengbach wurde schließlich mehrheitlich beschlossen: ÖVP und Grüne waren dafür, SPÖ, Neos, FPÖ enthielten sich, Liste Heiss stimmte dagegen.