Eichgrabener Bürgermeister: „Ärmel aufkrempeln und anpacken!“

Viele neugierige Blicke zogen in den letzten Wochen die Abbrucharbeiten im Bereich der ehemaligen Sportplatzkantine auf sich. Mittlerweile ist die ehemalige Kantine abgerissen, das Areal hergerichtet und eine WC-Anlage aufgestellt. So steht den Nutzern und Gästen am Sportplatz eine zeitgemäße Sanitäranlage zur Verfügung. „Das Grundstück am Sportplatz bietet viel Potential für künftige Entwicklungen. Jetzt wo das Kantinengebäude abgerissen ist, kann man erkennen, wie viele Möglichkeiten dieses Areal bietet“, meint dazu Bürgermeister Georg Ockermüller. Im Laufe des heurigen Jahres wird die Gemeinde gemeinsam mit den Vereinen deren Bedarf erfassen und das dann in die Planung einfließen lassen. Im kommenden Jahr soll die Planung abgeschlossen sein und spätestens im Herbst 2025 mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Nicht so rund verläuft es mit dem ehemaligen Hotel Wienerwald. Seit dem Baustopp und Corona tut sich im Bereich dieser Liegenschaft gar nichts. „Als Gemeinde haben wir der Eigentümerfamilie ein Kaufangebot über die komplette Liegenschaft unterbreitet. Wir sind überzeugt, dass diese Liegenschaft mit der Gemeinde entwickelt werden muss“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Derzeit liegen die finanziellen Vorstellungen der Eigentümer deutlich über dem was die Gemeinde bieten kann. „Aus heutiger Sicht wird es wohl noch etwas dauern bis es zu einer für alle zufriedenstellenden Lösung kommen wird“, ist der Bürgermeister überzeugt.

Ob sich das in der aktuellen Gemeinderatsperiode ausgehen wird ist fraglich. Nach der Halbzeit des aktuellen Gemeinderates zieht Ockermüller auf Nachfrage eine gemischte Bilanz. Mit dem Großteil der Parteien gibt es für ihn eine sehr wertschätzende und lösungsorientierte Zusammenarbeit. „Schließlich geht es um unseren Heimatort. Leider, und das zeigt sich gerade in Eichgraben sehr deutlich, ist es für die Zusammenarbeit nicht förderlich, wenn eine Partei ihre ganze Energie in die Erarbeitung von Strategien steckt, um die eigene Profilierung voranzutreiben“, meint er in Richtung der Grünen. Für ihn ist es deutlich erkennbar, welche Entscheidungen aus strategischen Gründen getroffen werden oder oft sogar von der Bundespartei vorgegeben werden. Eine derartige Vermischung der Interessen hindert seiner Meinung nach die Entwicklung eines Ortes.

Was sagen die Grünen zu der Kritik? Gemeinderätin Elisabeth Götze verweist darauf, dass mehr als 26 Prozent der Eichgrabner und Eichgrabenerinnen bei der letzten Gemeinderatswahl die Grünen beauftragt haben, ihre Anliegen im Ort zu vertreten. „Damit stellen wir 7 der 25 Gemeinderäte und setzen uns intensiv für ein gutes Leben der Menschen im Ort ein: Von sicheren Geh- und Radwegen über weniger Bodenversiegelung bis zum Ausbau der Kinderbetreuung. Wir machen konkrete, konstruktive Vorschläge, manchmal werden die vom Bürgermeister aufgegriffen und manchmal nicht“, so die Grüne Nationalrätin. Und weiter: „Umgekehrt können auch wir nicht allen Vorschlägen der Mehrheitsfraktion kritiklos zustimmen. Wenn wir etwas gar nicht okay finden, wie beispielsweise die anlassbezogene Änderung des Bebauungsplans für den Billa-Neubau, dann können wir das nicht mit tragen und stimmen dagegen - leider als einzige Fraktion!“

Der Appell von Georg Ockermüller: „Ärmel aufkrempeln und anpacken.“