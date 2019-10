Mit dem Spatenstich am Mittwoch, 16. Oktober, um 11 Uhr fällt der Startschuss für die beiden Großprojekte Volksschule und Kleinkindbetreuung. Der Bevölkerung werden die Pläne am Montag, 21. Oktober, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal vorgestellt. Wie hoch die Förderungen vom Land für die neue Schule sein werden, steht aber noch immer nicht ganz genau fest, informiert Bürgermeisterin Katharina Wolk (ÖVP). „Uns wurde schon mitgeteilt, mit was wir rechnen können, aber wir haben noch nichts Schriftliches“, erklärt Wolk und setzt nach: „Wir bauen aber sowieso.“

In der Gemeinderatssitzung wurde bereits die Bodenuntersuchung um 10.446 Euro an die Firma Gnant vergeben. „Wurde auch ein zweites Angebot eingeholt?“, erkundigte sich Gemeinderat Ralph Heger (Liste Kisser). Wolk informierte, dass man eine schnelle Entscheidung gebraucht habe und es deshalb nur ein Angebot gibt. „Die Firma Schaupp, die sich darum kümmert, hat gemeint, dass man mit 9 bis 12.000 Euro rechnen muss und es nicht viel günstiger werden wird“, so Wolk.

„Auf einem 4.000 Quadratmeter Grundstück weiß man vorher nicht, wo man genau hinbaut“

SPÖ-Gemeinderat Richard Geissler wollte wissen, warum man erst jetzt eine Bodenuntersuchung macht und nicht schon viel früher. „Auf einem 4.000 Quadratmeter Grundstück weiß man vorher nicht, wo man genau hinbaut“, so Wolk. Ein ausgearbeiteter Plan sei daher vor der Bodenuntersuchung notwendig. Das Ergebnis werde dann zeigen, wie stabil der Untergrund sei und wie viel Eisen man zur Stärkung benötigen werde.