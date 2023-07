Eichgabener Gemeinderat: Zwei Anträge abgelehnt

Nach einem Unfall mit einem Rad samt Fahrradanhänger (die NÖN berichtete) stellten die Grünen in der letzten Gemeinderatssitzung den Antrag um Maßnahmen zur Minimierung des Gefahrenpotenzials in Eichgraben für Radfahrende im Ort zu setzen. Vorgeschlagen wurde eine Untersuchung der Straßen Eichgrabens hinsichtlich möglicher Gefahrenstellen, die Erarbeitung von Maßnahmen zur Beseitigung dieser Gefahrenstellen und die Umsetzung der Maßnahmen. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt, ebenso, wie ein Antrag der SPÖ. Diese beantragte das Hissen von Regenbogenfahnen auf öffentlichen Gebäuden im Monat Juni sowie die Gestaltung eines Zebrastreifens in Regenbogenfarben.