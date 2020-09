Die REWE-Gruppe stellte den Mitgliedern des Gemeinderates und den direkten Anrainern die Eckdaten des Projekts „Neuer Billa Eichgraben“ vor. Die Liegenschaft Wienerstraße 10 und 12 (ehemalige Gärtnerei Kaljosi) ist in Privatbesitz und wurde vom Eigentümer an die REWE-Gruppe verpachtet. Auf einer Teilfläche von rund 5.500 m² soll Billa-Markt mit 750m² Verkaufsfläche errichtet werden. 20 Mitarbeiter sollen beschäftigt werden.

„So ein Projekt funktioniert nur in einer Kooperation“, sagte Robert Nagele von der Billa AG und präsentierte den Entwurf, der durchwegs positiv aufgenommen wurde.

Die von Rewe erhobenen Daten zeigen, dass derzeit nur etwa 25 % der Produkte des täglichen Bedarfs in Eichgraben gekauft werden. Der bestehende Billa soll nach der Eröffnung des neuen Marktes umgebaut und als kleinerer Billa bestehen bleiben, so die Pläne von REWE. Die Gemeindevertreter halten es für sinnvoller, am alten Standort ein anderes Unternehmen – etwa einen Diskonter oder Drogeriemarkt – anzusiedeln.

„So ein Projekt funktioniert nur in einer Kooperation.“ Robert Nagele von der Billa AG

„Ein neuer Supermarkt beinhaltet auch eine ausführliche Verkehrsplanung“, so Robert Nagele. REWE hat ein Planungsbüro beauftragt, das in Abstimmung mit der Landesstraßenverwaltung und der Gemeinde ein Konzept erarbeitet hat. „Richtung Pressbaum fahrend wird eine Linksabbiegespur errichtet. Danach folgt ein Fahrbahnteiler als Querungshilfe für Fußgänger. Der Fahrbahnteiler ist verkehrsberuhigend und wird die Geschwindigkeit reduzieren“, so Alexander Kuratko vom Verkehrsplanungsbüro Kult². Ein Anliegen ist die Weiterführung des Geh- und Radwegs bis zum Ortsende mit einer Breite von drei Metern. Um dem Linksabbieger und dem Radweg den nötigen Raum zu geben, wird der Bereich der Bushaltestelle gegenüber verlegt, vergrößert und neu gestaltet. Das Grundstück, auf dem sich die Bushaltestelle jetzt befindet, ist in Privatbesitz. „Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung sind schon seit Längerem in Planung der Gemeinde, sind aber bis dato an den Eigentumsverhältnissen gescheitert. Mit dem Grundstücksankauf wären sie realisierbar“, führte Bürgermeister Georg Ockermüller aus.

REWE So soll der neue Supermarkt aussehen.

„Billa hat viele unserer inhaltlichen Anregungen aufgegriffen. Bei der Präsentation ging man auf alle Fragen ein. Der Neubau wirkt ansprechend und soll den höchsten ökologischen und technischen Standards entsprechen. Offen allerdings bleibt die Frage: Brauchen wir überhaupt einen weiteren Supermarkt im Ort?“, meint Elisabeth Götze von den Grünen. Und weiter: „Bis dato gibt es keine klare Bedarfserhebung; auch die dringend gefragte Bürgerbeteiligung steht noch aus. Im Entwicklungskonzept für Eichgraben ist ein zweiter Supermarkt nicht vorgesehen. Die aktuellen Bauvorschriften lassen ein Projekt der angepeilten Größe nicht zu. Dafür wäre eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich.“

„Billa hat viele unserer inhaltlichen Anregungen aufgegriffen. Bei der Präsentation ging man auf alle Fragen ein"

Ernst Singer von der SPÖ hält fest: „Das Grundstück ist Bauland und kann daher auch als solches einer entsprechenden Widmung zugeführt werden. Das Ansinnen von BILLA, hier einen Markt errichten zu wollen ist daher völlig legitim.“ In Richtung der Grünen meint er, dass esnicht der richtige Weg sein könne, jedes neue Projekt schon im Vorfeld in den sozialen Medien einer Vor-Verurteilung auszusetzen.

Die Liste Gemeinsam steht dem Projekt offen gegenüber. „Der vorgestellte erste Planungsentwurf berücksichtigt schon einige Punkte, die uns wichtig waren und sind“, so Johannes Trenk, der meint, dass die Gemeindevertreter als Ganzes auftreten sollen und parteipolitische Taktik Eichgraben in diesem Fall nicht weiterbringr.

Alle Fraktionen werden gemeinsam ergänzende Anforderungen definieren. Diese werden an REWE/Billa übermittelt.