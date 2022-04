Maria Anzbach: Strom aus der Region

Werbung

Als Klima- und Energiemodellregion haben die Gemeinden der Region Elsbeere Wienerwald große Pläne. Dank Leader-Fördermitteln konnte die Region bereits im Jahr 2021 der Öffentlichkeit Energiegemeinschaften vorstellen. Die Gemeinden rund um das Umspannwerk Neulengbach treten per Gemeinderatsbeschlüssen der Genossenschaft bei.

Preisstabilität soll langfristig gesichert werden

„Somit ist der gemeinschaftsinterne Energieaustausch von Ökostrom gemeindeübergreifend möglich“, so Klima- und Energiemodellregionsmanager Matthias Zawichowski. Nach dem ersten Betriebsjahr für Gemeinden soll ein Angebot präsentiert werden, mit dem private Haushalte von regionalen Energiegemeinschaften partizipieren kann.

Schon jetzt betreiben die Gemeinden der Genossenschaft knapp 400 kWp Photovoltaik-Anlagen auf Dächern der kommunalen Anlagen. 2022 und 2023 wird diese Anlagenleistung verdoppelt. Diese kommunalen Ökostromanlagen ermöglichen die Versorgung kommunaler Einrichtungen mit Ökostrom, dessen Preis der Vorstand der Genossenschaft bestimmen wird.

„Dadurch soll Preisstabilität langfristig gesichert und garantiert werden“, betont Zawichowski: „Nur regionale Versorgungsnetzwerke basierend auf Entscheidungen regionaler Akteure werden nachhaltig Stabilität und Sicherheit bieten.“

In Maria Anzbach sind zu den bestehenden Photovoltaik-Anlagen weitere vier Anlagen in Planung. Insgesamt sollen Anlagen für weitere 70 kWp Photovoltaik-Leistung installiert werden. In der Gemeinderatssitzung wurde der Beschluss für den Beitritt zur Energiegemeinschaft beschlossen.

Bürgermeistirin Karin Winter: „Es ist Zeit, die Energieversorgung selbst in die Hand zu nehmen und einen starken regionalen Partner in diesen schwierigen Zeiten in der Region zu haben!“

