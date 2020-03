20 Jahre war sie in der Gemeindepolitik aktiv, nach dem enttäuschenden Ergebnis bei der Wahl hat sich SP-Stadträtin Beate Raabe-Schasching aus dem Gemeinderat verabschiedet.

Zum aktuellen Geschehen in Neulengbach möchte sie sich nicht äußern: „Ich habe mir vorgenommen, zur neuen Politik zu schweigen, wenn ich ausscheide. Ich halte nichts von Balkon-Muppets. Das ist kein guter Stil“, sagt die frühere Nationalratsabgeordnete. Sie gäbe – sofern das gewünscht sei – ihr Wissen gern in der Fraktion weiter: „Wichtig ist, dass das neue Team Fuß fasst, bekannt wird, und dass in ein paar Jahren die Marke SPÖ mit den neuen Gesichtern verknüpft wird.“

„Ich halte nichts von Balkon-Muppets. Das ist kein guter Stil.“ Beate Raabe-Schasching möchte die aktuelle Politik nicht kommentieren.

Klar ist, dass sich Beate Raabe-Schasching eine andere Mehrheit gewünscht hätte. „Ich habe wieder einmal erkannt, dass Dankbarkeit keine politische Kategorie ist. Nur weil du gut gearbeitet hast, wirst du nicht gewählt.“ Dass die neue Liste Heiss auf Anhieb mehr Mandate bekommen hat als die Neulengbacher SP ist für die scheidende Politikerin eine große Enttäuschung: „Aber es ist kein frustrierter Abgang, sondern eine Konsequenz. 20 Jahre sind genug“, sagt die 58-Jährige, die den Jungen jetzt den Vortritt lässt: „Die Jugend will, die Jugend kann, die Jugend hat Energie und eigene Vorstellungen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt alles zu übergeben.“

Beate Raabe-Schasching ist beruflich in der Bildungsdirektion, an der Pädagogischen Hochschule und als Vorsitzende der Hochschulräte in Westösterreich tätig. Auch in der Gemeindepolitik war die Bildung ihr Lieblingsthema. „Obwohl ich erst in der letzten Periode den Stadtrat bekommen habe.“ Stolz ist sie, dass die Errichtung des Gymnasiums gelungen ist: „Dass ich Ministerin Claudia Schmied davon überzeugen konnte, dass das eine gute Sache ist, das war schon fein.“ Auch auf die Entwicklung der Musikschule und den Ausbau der Nachmittagsbetreuung ist Raabe-Schasching stolz.

Der Gesundheitsbereich war für Raabe-Schasching ebenfalls ein wichtiges Thema, sie hat Projekte wie die Plattform Gesunde Gemeinde oder die Gesundheitstage initiiert: „Das Highlight war sicher das Projekt rauchfreie Lokale, auch wenn uns das Gesetz dann überholt hat. Aber Neulengbach war doch Vorreiter.“

Eines habe sie in den vielen Jahren in der Politik gelernt, betont die Neulengbacherin: „Man muss sich bei manchen Projekten die Gewissensfrage stellen, ob man politisch gewinnen möchte oder ob man die Sache voranstellt. Ich habe immer mehr begonnen, die Sache an erster Stelle und die parteipolitische Überlegung an zweiter Stelle zu sehen.“

„Als aktive Frauenpolitikerin werde ich keine Ruhe geben"

Politik wird aber auch nach dem Ausstieg aus der Kommunalpolitik weiterhin eine Rolle spielen: „Als aktive Frauenpolitikerin werde ich keine Ruhe geben. Man muss die Ideen und die Notwendigkeit des Feminismus für Frauen und für Männer stärker in die Köpfe bringen. Gleichberechtigung von Frauen und Männern muss man immer denken, nicht nur wenn es gerade irgendwo hineinpasst. Frauenpolitik ist immer wichtig. In guten und in schlechten Zeiten.“