Sondersitzung in Eichgraben wegen Bausperre

Für ein Grundstück neben der Wohnhausanlage in der Kuntnerstraße gibt es bereits ein bewilligtes Projekt für acht Wohneinheiten. Da dieses Projekt jedoch bis dato nicht realisiert wurde, sondern das Grundstück zum Verkauf steht, gibt es Befürchtungen, dass ein neuer Eigentümer eventuell durch Grundstücksteilungen eine dichtere Bebauung mit bis zu 20 Wohneinheiten anstreben könnte. Um dem vorzubeugen wurde in einer Sondersitzung des Gemeinderates jetzt mehrheitlich eine Bausperre für mehr als zwei Wohneinheiten pro Parzelle beschlossen.

Grüne wollen Gestaltungsbeirat

Die Grünen stellten dazu einen Antrag, dass man künftig einen Gestaltungsbeirat einrichten sollte. „Unsere charmante Gemeinde Eichgraben erfreut sich wachsender Beliebtheit als Wohnort, was nicht nur zu vermehrter Bautätigkeit, sondern auch zu einem signifikanten Anstieg der Baugrundpreise in den letzten Jahrzehnten geführt hat“, erklärt Gemeinderätin und Nationalratsabgeordnete Elisabeth Götze. Weiter wird angeführt, dass mit zunehmender Bautätigkeit auch die Herausforderungen in puncto Raumplanung und Ortsentwicklung steigen. „Um diese optimal zu bewältigen, ist umfassendes Fachwissen und Expertise aus unterschiedlichen Bereichen unerlässlich. In vielen österreichischen Gemeinden hat sich hierfür die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats bewährt“, so die Grünen. Der Antrag wurde abgelehnt. „Nicht einmal eine Diskussion in einer Geschäftsgruppe wurde zugelassen“, ärgert sich Michael Pinnow.

Für Bürgermeister Georg Ockermüller ist dieser Antrag ein verzweifelter Versuch der Grünen, sich politisch zu positionieren und die Arbeit der ÖVP Eichgraben in diesem Bereich in ein schlechtes Licht zu stellen. „Ein Gestaltungsbeirat macht dort Sinn, wo große Flächen neu entwickelt werden oder wo es keinen Bebauungsplan gibt. In Eichgraben ist alles geregelt. Von der Parzellengröße über die Wohneinheiten pro Parzelle, die maximal verkaufbare Fläche und die 50 Prozent nicht versiegelter Flächen je Parzelle“, sagt der Bürgermeister dazu. Er meint weiter, dass es keine klassische Struktur betreffend das Ortsbild gibt und daher könne diese auch nicht in eine mögliche Bewertung einfließen. „Bei großvolumigen Bauvorhaben wird seitens der Gemeinde immer ein Ortsbildgutachten eingefordert. Eichgraben ist sehr attraktiv, auch wegen den strengen Bestimmungen, die das Wachstum gebremst und die ländliche Struktur erhalten haben. Das kann man als erfolgreiche Entwicklung bezeichnen“, so Ockermüller weiter.

Der Bürgermeister räumt ein, dass die Rahmenbedingungen von den unterschiedlichen Bauwerbern immer wieder ausgereizt werden und es daher wichtig sei, am Ball zu bleiben um Fehlentwicklungen rasch entgegen zu wirken. Er betont auch, dass die jetzt gefasste Bausperre bereits in der letzten Periode beraten, aber dann nicht in den Gemeinderat eingebracht wurde. „Es braucht Mut, Entscheidungen zu treffen. Das machen mein Team und ich für unser Eichgraben“, sagt der Bürgermeister.

Die Grünen bleiben bei ihrer Forderung: „Wir glauben, dass ein Dialog und eine offene Diskussion über die zukünftige Gestaltung Eichgrabens essentiell sind. Deshalb werden wir uns weiterhin für die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats stark machen und gemeinsam für ein lebenswertes, nachhaltig entwickeltes Eichgraben eintreten“, so Elisabeth Götze.