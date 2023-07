Subventionen für die Feuerwehr Siegersdorf beschlossen

Einstimmig beschlossen wurde im Gemeinderat eine Unterstützung für die Freiwillige Feuerwehr Siegersdorf. Die Feuerwehr hat Einsatzkleidung um 7.612,65 Euro angeschafft, die Gemeinde fördert mit 50 Prozent, was einen Betrag von 3.806,33 Euro ergibt. Ebenfalls subventioniert wird die Anschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges in Höhe von 84.531,70 Euro. „Abzüglich der Förderungen von Bund, Land und Landesfeuerwehrverband bleibt ein Restbetrag von 55.169,20 Euro, den sich Feuerwehr und Gemeinde zu 50 Prozent teilen. Das ergibt für die Gemeinde einen Betrag von 27.584,60 Euro“, teilt ÖVP-Bürgermeister Harald Lechner mit.

Auch eine neue Straßenbezeichnung wurde in der jüngsten Sitzung beschlossen. Betroffen ist die Straße in Verlängerung zum Gartenweg bei der Hermanngasse. „Nach Beratungen durch den Gemeindevorstand soll die Gasse 'Fliederweg' heißen“, so Lechner. Der Beschluss erfolgte ebenfalls einstimmig.