Ein Sommerkino ist in Neulengbach geplant – das sorgte für einige Diskussion im Gemeinderat. VP-Stadträtin Maria Rigler präsentierte das Projekt: An drei Tagen Ende Mai/Anfang Juni sollen im Gerichtshof Filme über die Leinwand flimmern. Es soll ein Angebot für Groß und Klein geben. „Neulengbach hatte ja vor langer Zeit ein Kino. Es war sehr schade, dass es schließen musste“, sagte Maria Rigler. Sie hofft, mit dem Sommerkino Schwung in die Kinoszene zu bringen. Man wolle mit dem Projekt auch einen Austausch zwischen Jung und Alt fördern, betonte die Stadträtin für Generation, Familie und Soziales.

Mehrere Angebote für den Verleih der erforderlichen Technik wurden eingeholt. Die Wahl fiel auf die Cinema Paradiso Cine-techGmbH., weil diese als einzige ein Angebot für Indoor und Outdoor hat. Bei Schlechtwetter können die Filme im Lengenbacher Saal gezeigt werden. Kosten: 9.000 Euro. Die Gemeinde würde 4.000 Euro zahlen, der Rest soll durch Eintrittsgelder, Sponsoring und Landesförderung hereinkommen.

Aus der Opposition kam einige Kritik. Sonja Koschina von den NEOS vermisst ein Konzept: „Das wird schnell durchgepeitscht, ohne sich viel zu überlegen. Die Jugend ist nicht eingebunden, es gibt keine langfristige Perspektive.“

Klares Kultur-Konzept für die Stadt

Mario Drapela (SP) mokierte sich über die geplanten vier Euro Eintrittspreis. Auch mit den angepeilten 800 Euro Sponsorgeld ist er nicht einverstanden: „Das ist zuwenig, da muss man mehr Sponsoren ins Boot holen.“ Man sei nicht gegen Sommerkino, könne dem Beschluss – so wie er vorliegt – aber nicht zustimmen. Das Kino sei außerdem kein Thema für den Sozialausschuss, sondern für den Kulturausschuss, merkte Mario Drapela an. In dieselbe Kerbe schlug seine Parteikollegin Beate Raabe-Schasching: Sie deutete an, dass die Ansiedlung im Sozialausschuss wohl mit der Gemeinderatswahl 2020 zusammenhänge.

Raabe-Schasching mahnte einmal mehr ein klares Kultur-Konzept für die Stadt ein. Sie stört es, dass andere Anbieter von Kinofilmen wie zum Beispiel die Theaterei keine Förderungen bekommen. „Da sehe ich eine gewisse Dysbalance.“

Sowohl Kulturstadtrat Ferdinand Klimka als auch Bürgermeister Franz Wohlmuth wiesen darauf hin, dass Neulengbach erst als kulturfreundlichste Gemeinde im Bezirk ausgezeichnet wurde: „So schlecht dürfte die Kultur nicht sein.“ Die unabhängige Gemeinderätin Michaela Rauschka sprach sich gegen vier Euro Eintrittsgeld aus: „Ein Euro würde genügen. Es muss gewährleistet sein, dass Leute kommen. Wenn man eine Förderung macht, dann gescheit. So ist das eine halberzige Geschichte.“

Mit den Stimmen von ÖVP und Grünen wurde das Angebot der Cine-techGmbH. um 9.000 Euro schließlich beschlossen. NEOS und SP enthielten sich der Stimme, die unabhängige Gemeinderätin Michaela Rauschka stimmte dagegen.