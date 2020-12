Gleich mehrere Premieren gab es bei der jüngsten Gemeinderatssitzung: Erstmals fand die Sitzung in der Volksschule statt und zum ersten Mal wurde ein Gemeinderat – SP-Obmann Georg Parrer – aus Sicherheitsgründen online zugeschaltet. Für Aufregung sorgte, dass die Gemeinde heuer keine Vereine fördert.

„Der Vorstand hat beschlossen, dass es in diesem Coronajahr keine finanziellen Zuwendungen für die Vereine gibt“, erklärte VP-Bürgermeister Hermann Katzensteiner. In diesem Jahr wurden noch keine Subventionen an die Vereine ausbezahlt. Die Gemeinde wartete ab, ob bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres überhaupt noch Geld für die Vereine vorhanden ist.

Drei Institutionen suchten um Förderungen an: der Seniorenbund, der Kameradschaftsbund und der Tennisverein. Dass diese leer ausgehen sollen, stieß bei SP-Gemeinderat Martin Szerencsics auf Kritik: „Dass der Gemeinderat die Vereine so im Stich lässt, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Gerade im Coronajahr brauchen sie unsere finanzielle Unterstützung, da sie keine Veranstaltungen machen durften.“

SP in Sorge um Zukunft der Vereine

Erst voriges Jahr schloss der älteste und traditionsreichste Verein Laabens, der Schützenverein, seine Pforten. Der Schützenkeller in der Volksschule ist verwaist. „Wir müssen verhindern, dass es zu weiteren Vereinsschließungen kommt“, betonte Szerencsics. Anders als in anderen Gemeinden würde sich Laaben durch das Engagement von Vereinen auch Geld ersparen.

„In Innermanzing finanziert die Gemeinde die Eisstocksporthalle und die Tennisanlage. In unserer Gemeinde finanziert der Tennisverein die Tennisanlage, sonst hätten wir auch keinen Tennisplatz. Die Gemeinde erspart sich dadurch enorm viel Geld“, meinte der SP-Gemeinderat.

Seitens der VP ist man sich aber der Wichtigkeit der Vereine bewusst. „Die Vereine sind die Säulen des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde“, so VP-Gemeinderat Clemens Kostelecky. Gemeinderat Gerhard Mühlbauer ergänzte: „Jedes Jahr diskutieren wir, dass wir ein gerechtes Fördersystem für die Vereine erarbeiten. Wir brauchen mehr Transparenz bei den Förderungen.“

Nach heftigen Diskussionen wird nun Mühlbauer versuchen, ein einheitliches Fördersystem zu erstellen: „Ich lade alle zur Mitarbeit ein.“ Trotz des Appells von Szerencsics stimmten alle Gemeinderäte dafür, dass heuer keine Subventionen an die Vereine ausbezahlt werden. Einzig SP-Gemeinderat Szerencsics stimmte dagegen.