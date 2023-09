Neulengbach soll einen Multisport-Court bekommen

Der Wunsch nach einem öffentlich zugänglichen Sportplatz wurde nach der Jugendbefragung, die in Neulengbach durchgeführt worden war, laut. Bald könnte es aber soweit sein. Nahe dem BORG soll ein für alle zugänglicher Multisport-Court errichtet werden. Der Beschluss für die Errichtung soll in der Gemeinderatssitzung gefasst werden. „Für das Projekt gibt es Förderungen, es ist fast finanziert“, freut sich ÖVP-Bürgermeister Jürgen Rummel auf eine rasche Umsetzung.

Weiter umsetzen möchte man den Kanalausbau in Neulengbach. „Wir wollen das konsequent fortsetzen“, meint dazu Jürgen Rummel, dem das Projekt ein großes Anliegen ist. Als nächstes sind das Ludmerfeld und Oberndorf an der Reihe. Dafür soll der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss und die Vergabe der Ingenieurleistungen beschließen. Die Erweiterung des Kanalnetzes und der Wasserversorgung geht indes in Unterdambach weiter, wo die Vergabe der Bauleitungen auf der Tagesordnung der Sitzung stehen.

Auftragsvergaben werden zudem für die Flutlichtanlagen am Sportplatz in Schönfeld und Neulengbach, für die Sanierung und Barrierefreiheit des alten Rathauses sowie für die Abdichtung der Garagendecke beim Neulengbacher Feuerwehrhaus beschlossen.