Rechnungsabschluss in Eichgraben einstimmig beschlossen

Ohne Diskussionen und einstimmig wurde der Rechnungsabschluss 2022 vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. „Wir dürfen uns über ein sehr erfreuliches Ergebnis freuen. Wir verfügen über ein Haushaltspotential von 2,5 Millionen Euro, das ohne Bedenken in Projekte investiert werden kann“, zeigte sich Bürgermeister Georg Ockermüller begeistert. Weiters wurden einige (Kultur-)Subventionen einstimmig beschlossen. So bekommt der Verein Eichgraben Vokal 1.600 Euro Zuschuss zur Ausrichtung der 100-Jahr-Feier, der Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein (FVV) eine Kultursubvention in der Höhe von 4.000 Euro, der Asphalt-Eisstockschützenverein 50 Euro, das Lichtzeit-Ensemble 500 Euro und die NÖ Senioren 450 Euro Unterstützung.

Ein Thema war auch die Umsetzung der NÖ Kinderbetreuungsoffensive in Eichgraben. Seit Bekanntwerden der gesetzlichen Änderungen (Kindergarten ab 2 Jahren, kürzere Schließzeiten im Sommer, Gratisbetreuung am Vormittag auch in der Kleinstkindbetreuung) ist die Gemeinde intern dabei, die Möglichkeiten im Ort zu erheben und auch die für alle weiteren Maßnahmen notwendige Bedarfserhebung zu machen.

