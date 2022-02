Community Nurses auch in Eichgraben als „wichtige Anlaufstelle“

Im Dezember hat sich die Gemeinde Eichgraben als Pilotgemeinde für die Beschäftigung von Community Nurses beworben, jetzt kam die Zusage: Die Gemeinde erhält EU-Fördermittel, um bis Ende 2024 zwei Gemeindeschwestern im Ausmaß von zwei mal 20 Wochenstunden beschäftigen zu können.

Die Freude in der Gemeinde ist groß. Die geschäftsführende Gemeinderätin Ruth Lerz: „Das ist ein großartiges Projekt. Die Community Nurses werden Eichgraben noch zusätzlich zu einer besonders lebenswerten Gemeinde für alle machen, in der auf jede und jeden geschaut wird und niemand auf der Strecke bleibt.“

Bereczki mit Fachwissen als große Hilfe

Community Nurses sind diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für (psycho-)soziale Problemstellungen der Bürgerinnen und Bürger fungieren.

„Die Stellenausschreibung ist bereits erarbeitet und auf der Homepage der Marktgemeinde Eichgraben unter www.eichgraben.at veröffentlicht“, freut sich Bürgermeister Georg Ockermüller auf Bewerbungen. Sein Dank gilt vor allem Katina Bereczki, die mit ihrem Fachwissen eine große Hilfe bei der Projekteinreichung war.

„Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, wie schwierig es oftmals für vor allem ältere Menschen ist, im Bedarfsfall schnell und einfach an die richtige Unterstützung zu kommen. Eine Anlaufstelle für gesundheitsbezogene und soziale Problemstellungen zu haben, die rasch und unkompliziert den richtigen Bedarf erkennt und die entsprechenden Maßnahmen in die Wege leitet, ist aus meiner Sicht ein sehr wertvoller und wichtiger Beitrag um niemanden zurück zu lassen und eine bestmögliche örtliche Versorgung zu garantieren“, so der Bürgermeister.

