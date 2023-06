Lions und Rotarier im Wienerwald wollen kooperieren

Rotarierinnen und Rotarier und Lions im Wienerwald beim Treffen im Lengbachhof in Altlengbach. Foto: Lengbachhof

„Gemeinsam kann man einiges bewegen“, ist Rotarier-Präsidentin Monika Medek überzeugt. „Deshalb tauschen sich der Lions Club Wienerwald und der Rotary Club Neulengbach-Wienerwald künftig aus, um über die Projekte, die Schwerpunkte und auch die Anforderungen der anderen informiert zu sein oder auch gemeinsam verstärkt zu helfen“, so Monika Medek. Sie hatte die Idee für diese Kooperation.

Der Startschuss ist zu Pfingsten gefallen. Erste Ideen für eine Zusammenarbeit gibt es schon. Auf lange Sicht gehe es darum, konkrete Fälle auch gemeinsam „größer“ anzugehen, so Rotarier-Präsidentin Medek, die noch bis Ende Juni im Amt ist. Es gehe darum, die Möglichkeiten zum Helfen in der Region zu erweitern. Lions-Präsident Thomas Gnaser hält fest: „Beide Clubs wirken im Wienerwald und wir wollen uns über einige größere Projekte beraten und austauschen. Lions und Rotary sind beide in der Region sehr aktiv, und es gibt für uns alle noch genug zu tun.“

Zwei Mal pro Jahr wollen sich Lions und Rotarier und Rotarierinnen künftig zu einem Jour Fixe treffen und die Themen besprechen. Der Lengbachhof in Altlengbach ist das Clublokal beider Organisationen. Hier werden auch die gemeinsamen Treffen stattfinden. „Hier entsteht viel Gutes“, sagt Hotelier Hans Böswarth: „Wir sind sehr stolz, neben nationalen und internationalen Gäste auch die Rotarier und Lions zu beherbergen.“ Philip Sulzer, Geschäftsführer von Holzbau Sulzer ergänzt: „Netzwerken mit caritativem Gedanken macht gerade jetzt umso mehr Sinn, vor allem auch regional, wo einfache, schnelle Unterstützung gewährleistet werden kann.“

Beide Clubs unterstützen verschiedene Projekte und helfen in Menschen, die mit Schicksalsschlägen zu kämpfen haben und Unterstützung benötigen. Der Lionsclub unterstützt zum Beispiel Aufklärungsprojekte in den Schulen. Die Rotarier unterstützen unter anderem die integrative Ferienbetreuung am Sonnenkogl und wollen auch ein regionales Jugendprojekt starten.