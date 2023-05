„In Kürze gibt's den ersten Salat“

Fünf Jahre lang haben Felix Hechtl und seine Partnerin für erntefrisches Gemüse alter und fast vergessener Sorten mitten in Neulengbach gesorgt. Im Herbst haben die beiden Neulengbacher einen Bauernhof in Oberösterreich gefunden und führen ihr Herzensprojekt dort weiter (die NÖN hat berichtet).

„Wir haben ganz lange überlegt, ob wir das machen wollen“, erklärt Brigitte Teichmeister, aber als sich auch nach Wochen niemand gefunden hatte, schlug man doch zu. Die Übersiedelung der Familie von Krems-Umgebung erfolgte im Eiltempo, nachdem eine Bleibe in Kirchstetten gefunden wurde. Und rasch wurden noch fehlende Geräte und ein Folientunnel beschafft und alle Beete geharkt und angebaut. „Die mangelne Zeit war wirklich ein sehr großes Problem“, berichtet Herwig Stift. Jetzt darf der Blick aber bereits über lange Reihen an Salaten in verschiedenen Farben, Kohlrabi und verschiedensten Kräutern schweifen. „In zwei Wochen gibt's bereits unseren ersten Salat“, freut sich Teichmeister und zeigt auch gleich stolz auf die Beete: „Eichblattsalat, Lollo Rosso, Frisee- und Römersalat, violetter Eichblattsalat, und beispielsweise auch den Forellenschuss, eine alte, fast vergessene Salatsorte können wir unseren Kunden nach und nach anbieten.“ Außerdem wird's im Laufe der Wochen und Monate auch Chilis, Paprika, sechs Sorten Zucchini, 20 verschiedene Kürbissorten, gelbe Schwertbohnen sowie violette Bohnen, Knoblauch, Broccoli, Zwiebel und Kohlrabi wie auch 30 verschiedene Paradeisersorten und verschiedene Erdäpfel geben.

Die beiden Kinder helfen tüchtig mit, wie auch Christopher Grünstäudl, mit dem Brigitte Teichmeister im Vorjahr einen Verein gegründet hat, um Menschen Raritäten und alte Gemüsesorten näherzubringen, die es in keinem Supermarkt zu kaufen gibt. „Und wir wollen die Menschen auch schulen, wie man sich gut versorgen kann, wenn's einmal eng wird“, sagt die Gründerin. Ein Jahr wurden in Krems Erfahrungen gesammelt, und die auf einem Acker gezogenen Gemüse wurden ausschließlich in Wien verkauft.

„Wir sehen bereits, dass das Klima hier einigermaßen rauer ist als in der Kremser Region“, sagt Herwig Stift. Dafür seien die Leute um vieles freundlicher. „Ich bin so froh, dass wir hier in der Region so toll aufgenommen worden sind, wir haben super Nachbarn, hier leben wirklich ganz reizende, freundliche und wunderbare Menschen“, lobt Stift. Auch die beiden Kinder berichten über ein gutes Einleben in Kirchstetten beziehungsweise Neulengbach. Sie werden in Homeschooling unterrichtet.

Einzelne Beete am Rande des Feldes wurden interessierten Menschen überlassen, die zu Selbstversorgern werden wollen. Einige neue Mitglieder könnten laut Teichmeister noch in den Verein aufgenommen werden. „Die Mitgliedschaft beinhaltet auch die Mitarbeit vom Frühling bis in den Herbst hinein, dafür gibt es anteilig Gemüse“, stellt Brigitte Teichmeister klar.

Verkauft werden Kräuter und saisonales Gemüse jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr vom Feld an der Ecke Weinbergstraße/Egon-Schiele-Straße. Derzeit gibt es Jungpflanzen zu kaufen. Am Freitag wird jeweils das SpeiseLokal in der Wienerstraße mit Saisonalem beliefert. UNd jeden Dienstag gibt es Gemüsekisterln je nach Saison. „Wir liefern bis nach Gablitz“, ergänzt Herwig Stift.

Dazu gibt es immer wieder Tipps und Tricks zum Verarbeiten von Kräutern und Gemüse: „Wir haben vor kurzem mit Interessierten Löwenzahnhonig hergestellt, demnächst geht es ans Zubereiten von Kräuterbutter mit Schnittlauchblüten“, sagt die Neo-Kirchstettnerin, die man gerne anrufen darf: 0677/62824232.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.