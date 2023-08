Workshop in Neulengbach: „Wir züchten Bakterien“

Große Krautköpfe und kleine Paradeiser, rote Rüben und grüne Paprika, Karotten, Gurken und Zucchini - das alles liegt auf dem großen Tisch im Startraum in Neulengbach. Es dauert nicht lang, und das Gemüse ist in Streifen, Scheiben und Ringe geschnitten, in 25 kleine Rex-Gläser gefüllt, mit Salzlake bedeckt - und bereit zum Fermentieren.

Der Berg Gemüse landete in kleinen Gläsern. Die Kursteilnehmer waren stolz auf ihre ersten Erzeugnisse. Foto: Hinterndorfer

Zwei Männer und sechs Frauen nehmen am Workshop „Gemüse fermentieren“ teil. Kursleiterin Angela Schrottmayer erklärt genau, wie man verschiedene Gemüsesorten haltbar machen kann und worauf man achten muss, damit es funktioniert. Die Kräuterpädagogin und Ernährungswissenschaftlerin betont: „Es ist ganz einfach.“

Mit einfachen Zutaten und ein wenig Zeit, dafür ganz ohne Energie, lässt sich regionales Gemüse für den Winter konservieren. „Wir produzieren Bakterien“, so Angela Schrottmayer. Durch Milchsäuregärung werden die Lebensmittel haltbar gemacht. Durchschnittlich zehn bis 14 Tage dauert es, bis das Gemüse im Glas fertig ist. Bei Tomaten geht's schneller, bei Sauerkraut dauert's länger. Während des Fermentierens braucht das Gemüse Temperaturen von 17 bis 26 Grad. Das fertige Gemüse muss dann kühl gelagert werden. Angela Schrottmayer nennt einige Vorteile von fermentiertem Gemüse: guter Geschmack, leichtere Verdaulichkeit, erhöhter Vitamingehalt. Außerdem ist fermentiertes Gemüse gut für die Darmflora. Nicht geeignet ist es allerdings für Menschen, die Histamin nicht vertragen.

Angela Schrottmayer bietet nicht nur Fermentier-Workshops, sondern auch Kräuterwanderungen und Workshops rund um Kräuter an. Foto: privat

Fermentieren gehört zu den ältesten Techniken, um Lebensmittel haltbar zu machen. Seit ein paar Jahren sei diese alte Technik total im Trend, so die Workshop-Leiterin. Sie bietet Kurse in Wien und Niederösterreich an. Ihre zwei Kurse in Neulengbach waren ausgebucht, daher gibt es einen weiteren Termin: Mittwoch, 27. September, 18 - 20.30 Uhr, wieder im Startraum Neulengbach

Weitere Workshops bietet Angela Schrottmayer am Donnerstag, 28. September in der VHS Mank und am Samstag, 7. Oktober im Tierlacherhof Ollern an.