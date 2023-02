Neulengbacher zog weiter: „Haben einen Bauernhof in OÖ gefunden“

Ganz klein wurde mit dem Gemüseanbau mit Direktvermarktung begonnen, nach vier Jahren gab es bereits ein wunderbares Sortiment an Bio-Gemüse. Am 11. November war der Verkaufsstand des Projektes „Kulturgemüse Neulengbach“ aber zum letzten Mal geöffnet.

Und Restmengen von Herbstgemüse, wie Salate, Radicchio, Rettich, Endivie Grünkohl, Petersilie, Zuckerhut, Knoblauch, Paprika, Chili, Mangold, Tat-Soi sowie Fenchel, Kohlrabi, Brokkoli, Stangensellerie, Chinakohl, Asia-Salat, Rucola, Majoran wurden noch an den Mann oder an die Frau gebracht. Felix Hechtl ist mit seiner Sarah nach Oberösterreich gezogen.

„Es war eine schöne und lehrreiche Zeit“

„Es war eine sehr schöne, lehrreiche, aber auch intensive Zeit für uns, und es tut uns wirklich weh, dass wir unsere vielen zufriedenen Kunden im Raum Neulengbach zurücklassen müssen“, sagt Felix Hechtl auf Anfrage der NÖN. Aber es sei ein sehr großer Wunsch gewesen, auf einem Bauernhof zu leben mit Äckern und Wiesen rundherum.

Und die Nähe zu Wien habe den Traum im Wienerwald nicht wahr werden lassen: „Der Druck auf die Immobilien ist hier derart groß und das ließ die Preise in die Höhe schnellen“, erklärt Hechtl.

Über die Internetplattform „Perspektive Landwirtschaft“ sind die beiden Neulengbacher auf den Hof in der Nähe der Schlögerner Schlinge gestoßen und sie haben gleich zugegriffen. Die Übersiedlung ist inzwischen ganz abgeschlossen, seit drei Wochen sind die beiden in Oberösterreich gemeldet. Sie wohnen jetzt direkt an der Donau.

„Wir teilen uns den Hof mit mehreren Bewirtschaftern, die so 30 bis 50 Jahre alt sind. Die Äcker sind direkt neben dem Hof“, freut sich der gebürtige St. Christophener. Am Bauernhof wird etwa auch extensive Schafzucht betrieben. Und auch Hühner gibt’s am Hof, allerdings nur zur Selbstversorgung.

Wer möchte Mini-Gemüsebauer werden?

Jetzt werden Nachfolger für die Gemüseäcker in Neulengbach gesucht. „Ich würde mich sehr freuen, wenn die Flächen, die wir bewirtschaftet haben, in ähnlicher Form weiter bearbeitet werden“, sagt der „junge Oberösterreicher“.

Auch Michaela Schmitz wünscht sich für Neulengbach, dass für das Projekt Kulturgemüse Nachfolger finden: „Es wäre ewig schade, wenn der Humus auf diesen Äckern verloren geht“ (0660/1258120)

Und in die gleiche Kerbe schlägt auch Paul Mühlbauer: „Ich würde mich sehr freuen, wenn das Projekt weiter geht.“

Zum Acker, der etwa 0,7 ha umfasst und neben einer Siedlung mit vielen jungen Familien liegt, ist zu pachten, ebenso ist auch der Wohnraum der bisherigen Gemüsebauern in einer alten, liebevoll renovierten Villa mit großem Garten, um etwa 100 Meter zum Acker gelegen, zu mieten.

Die meisten Anbautunnel und Gerätschaften wurden zwar mit nach Oberösterreich genommen, zu besten Bodenbedingungen sind noch Teile der Bewässerungsanlage, Verkaufshütte und einiges mehr am Anbauplatz zurückgelassen worden, es besteht eine Wassernutzungsberechtigung durch einen Brunnen. Ziel sollte jedenfalls der Vollerwerb für mindestens eine Person sein. (https://www.facebook.com/Kulturgemuese).

