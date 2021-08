Vergangene Woche kam es in Totzenbach zur Zeitumstellung – ganz außerhalb der üblichen Sommer- und Winterzeitwechsel. Der Grund: Die Totzenbacher Turmuhr zeigt nach der vollen Stunde seit einiger Zeit einige Minuten zu viel an. Um die Zeiger wieder richtig einzustellen, organisierte der Turmuhr-Verantwortliche der Pfarre Hans Wecer ein „Zeitumstellungsteam“. Reinhard Goldgruber, Christian Häusler, Anton Gösswein und Hans Wecer entfernten die Gitter an den Turmfenstern und errichteten ein Behelfs-Gerüst, mit dem direkt aus den Fenstern auf die Zeiger zugegriffen werden konnte. Das übernahm der schwindelfreie Bergsteiger Christian Häusler. Durch das „Finetuning“ der Zeiger sollte die Genauigkeit zumindest ein wenig gesteigert werden. Die diesbezüglichen Ansprüche sind übrigens relativ: Das mechanische Uhrwerk hat nach Schätzungen von Experten schon über 300 Jahre Arbeitszeit hinter sich - was machen da schon zehn Minuten?

Die Totzenbacherin Hilde Gerber nutze die Gelegenheit, aus dem sonst stark vergitterten Fenster Aufnahmen vom Dorf zu machen.

Die letzte grundlegende Sanierung der Turmuhr liegt genau 90 Jahre zurück: Im August 1931 wurden die Ziffernblätter und wohl auch die neuen Zeiger angebracht. In der Zeitung „Wienerwaldbote“ ist Folgendes nachzulesen: „Der alte, überall bekannte Kirchturm wurde heuer einer Restaurierung unterzogen. Die Gemeinde Totzenbach hat sich herbeigelassen, die Kosten zu erschwingen, um die Uhr zu renovieren und die verwitterten Zifferblätter durch neue ersetzen zu lassen in herrlicher Ausführung! Eine ergiebige Bausteinsammlung konnte vollauf die vier Seitenbretterwände des Turmes mit schöner Eternitverschalung decken. Ein Vergelts Gott allen edlen Spendern, die zu diesem Werke beigetragen haben. Die Gerüstarbeit wurde vom Patronat Fürst Leichtenstein geleistet.“