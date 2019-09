Einer Generalsanierung wurde der Kindergarten Jasminstraße unterzogen. Ein Zubau mit Büroraum und Multifunktionalraum wurde errichtet, die Fassade wurde gedämmt und die Sanitäranlagen und Gruppenräume sowie der Turnsaal wurden renoviert, der Zugang erneuert.

Nach einer Bauzeit von rund einem dreiviertel Jahr und einer Investition von 580.000 Euro ist jetzt alles fertig und der Kindergarten konnte am Freitag feierlich eröffnet werden.

„Damit konnte ein weiterer Meilenstein in der Weiterentwicklung unserer Marktgemeinde gesetzt werden. Durch diesen Um- und Zubau stehen unseren Kindern nun wunderschöne Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen sie sich wohlfühlen können“, erklärte Bürgermeister Paul Horsak. Er dankte Gemeinderat Günter Mündl für die Koordinierung, Pädagoginnen und Betreuerinnen, die den Betrieb während der Bauarbeiten aufrechterhalten und nach Fertigstellung der Arbeiten die Eröffnung in diesem Rahmen möglich gemacht haben.