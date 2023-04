Siegersdorfer Wunschprojekte werden umgesetzt

Der Dorferneuerungsverein Siegersdorf hielt seine jährliche Generalversammlung im Gasthaus Fenzl ab. Obmann Franz Langstadlinger begrüßte die Gäste, Schriftführer Felix Reiterits berichtete über die verschiedenen Veranstaltungen im vergangenen Jahr, wie Umwelttag, Dorffest, Andachtsfeier bei der Mariengrotte, Perchtenlauf, Nikolofeier, Gestaltung der Adventfenster und die Friedenslicht-Verteilung. Der Rückblick auf das Jahr 2022 wurde durch eine Bilderpräsentation gestaltet von Herbert Schweyer begleitet.

Danach richtete Bürgermeister Harald Lechner seine Grußworte Mitglieder und würdigte die Aktivitäten des Vereins unter der Führung von Obmann Franz Langstadlinger, der diese Tätigkeit seit Gründung des Vereins im März 1999 ausübt. Lechner informierte auch, dass nach den Osterfeiertagen, die Leitschiene bei der Brücke Siegersdorf-Nord entfernt werden wird und danach der Fußgängerbereich auch mit Kinderwagen benutzt werden kann. Weiters kündigte der Bürgermeister an, dass die Straßenbeleuchtung in der Bachgasse bis zur Brücke verlängert wird und der Fußgängersteg mit einer Beleuchtung, angeschlossen an die Straßenbeleuchtung, versehen wird, was schon lange ein Wunsch der Siegersdorfer Dorfbewohner war. Außerdem wird der Radweg entlang der Großen Tulln im Bereich Siegersdorf im Laufe des Jahres neu asphaltiert werden. Der Glasfaserkabel-Ausbau in Siegersdorf ist in Stufe 2 vorgesehen und soll ab dem zweiten Halbjahr 2024 bis 2025 realisiert werden.

Reiterits gab noch einen Ausblick auf die heuer geplanten Veranstaltungen und äußerte den Wunsch, dass sich mehr Dorfbewohner dem DEV Siegersdorf anschließen mögen, nachdem fast 200 Personen die Seite des DEV Siegersdorf auf facebook abonniert haben, zur Zeit jedoch nur 51 Personen mit dabei sind. Die Mitglieder wurden auch gebeten, Wünsche und Anregungen 25-Jahr-Jubiläumsfeier im kommenden Jahr bekannt zu geben.

Bernhard Agl, Bürgermeister Harald Lechner, Christine Steininger, Peter Steigenberger, Franz Zöllner, Maria Schweyer, Christopher Reiter, Felix Reiterits, Obmann Franz Langstadlinger bei der Generalversammlung. Foto: privat

