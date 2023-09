Lagerhaus Tulln-Neulengbach hat rund zwei Millionen Euro investiert

Viele Zahlen und Infos zum Jahr 2022 wurden bei der Generalversammlung des Lagerhauses Tulln-Neulengbach im Hotel „Das Steinberger“ in Altlengbach präsentiert. So waren per Bilanztag 31. Dezember 2022 in den sechs Lagerhaus-Betrieben insgesamt 305 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt, davon 34 Lehrlinge. Die Genossenschaft umfasste zum Stichpunkt 1.239 Mitglieder, 21 Vorstandsmitglieder und drei Aufsichtsräte. „Den Gesamtumsatz konnten wir um rund zehn Prozent steigern“, berichtete Obmann Michael Göschelbauer zufrieden. Die größten Steigerungen seien im Agrar- und Energiebereich zu verzeichnen gewesen, führte der Obmann weiter aus, „und wir haben rund zwei Millionen Euro investiert.“

Wohin diese stolze Geldsumme geflossen ist, erklärte Geschäftsführer Herbert Schadenhofer: „Der größte Teil wurde für den Bau der neuen Reifenlagerhalle mit der Errichtung einer Photovoltaikanlage, dem Bau einer Montage- sowie Prüfstraße in unserer Fachwerkstätte in Tulln verwendet. Auch der Fuhrpark wurde dort erweitert beziehungsweise erneuert.“ Zu den größten Brocken seien auch noch zahlreiche Investitionen in der Filiale Würmla zu nennen, so Schadenhofer.

Bei den Umsätzen im Jahr 2022 erfuhr besonders der Holzhandel eine Steigerung von rund 300 Festmetern Holz auf über 40.000 Festmeter. Lediglich in der Techniksparte musste ein Rückgang verzeichnet werden. „Dieses Minus ist den fehlenden Fahrzeugverkäufen zuzurechnen“, erklärte Obmann Göschelbauer. Demgegenüber gebe es im heurigen Jahr schon wieder Zuwächse, ist man in der Geschäftsführung erfreut. Stolz ist man besonders auf ganze 260 montierte Photovoltaikanlagen. Dafür gibt es auch heuer reges Interesse, derzeit haben Kunden mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

„Es war nichts Negatives erkennbar, alle genossenschaftsrechtlichen Aufgaben wurden erfüllt“, berichtete Revisor Michael Pany über die durchgeführten Prüfungsarbeiten. Für 2023 werde ein positives Ergebnis erwartet, lediglich im Baustoffhandel sei die Prognose etwas düster, was vor allem mit dem Rückgang der Bautätigkeit im privaten Hausbaubereich zu tun hat.

Einen ausführlichen Bericht gab es von Fritz Buchinger, dem Vorstand des Aufsichtsrates. Und Gastreferent Reinhard Wolf begeisterte mit seinem Wissen über weltweite Zusammenhänge betreffend der „sehr nachdenklich machenden“ Auswirkungen der Pandemie, des Ukrainekrieges, der Unruhen in Afrika und der Entwicklungen in China sowie des Klimawandels und den daraus resultierenden Problemen in der Landwirtschaft. Auch auf die Anforderungen im Bereich neuer Medien ging Wolf ein: „„Wir haben einen neuen Auftritt im Internet geschaffen, das ist bei der Jugend fixer Bestandteil geworden, und dem müssen wir uns stellen.“

Auch über die abgeschlossene Getreideübernahme wurden die Mitglieder informiert: „Wir konnten um zehn Prozent mehr Getreide übernehmen. Beim Weizen ist der Prämium- und Qualitätsweizen nur bei 40 Prozent ausgewiesen worden, der Rest war Futterweizen.“

In Kürze wird Christoph Pesl als zweiter Geschäftsführer im Amt sein, er wird gemeinsam mit Herbert Schadenhofer die Geschicke des Lagerhauses leiten, weil „die Größenordnung entsprechendes Management erfordert“. Pesl stammt aus der Gemeinde Großenzersdorf, er hat in der RWA Korneuburg viele Abteilungen erfolgreich durchlaufen.