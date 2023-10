Landjugend hat Team für den Bezirk Neulengbach gewählt

Im Gasthaus Schabschneider in Raipoltenbach kamen die Mitglieder der drei Sprengeln Laabental, Neulengbach und Irenental zusammen, um ihr neues Team aufzustellen.

„Wir haben bereits 110 Mitglieder“, freut sich Tristan Arlamowski über den tollen „Zuwachs“ im Bezirk. Und Katharina Arnhold, die bisherige Leiterin des Bezirks fasst zusammen: „Es war ein erfolgreiches und auch sehr lehrreiches Jahr.“ Maibaumaufstellen vor einem Altersheim, Redewettbewerb, Cocktailkurs, Ferienspielausrichtung, die Mariazell-Fußwallfahrt und die Durchführung des Projektmarathons waren nur einige der vielen Programmpunkte im abgelaufenen Jahr.

Landesbeirat Benjamin Fuxsteiner und Landesleiterin Anja Bauer übernahmen für den Wahlvorgang den Vorsitz. Tristan Arlamowski, der bereits seit einem Jahr Bezirksleiter ist, wurde wiedergewählt, neu als Leiterin ist Emily Schibich, 17 Jahre jung, aus dem Sprengel Laabental und Lehrling zur Bürokauffrau.

Als ihre beiden Stellvertreter werden Martin Beier aus Neulengbach, 21 Jahre jung und vom Beruf Steinmetz sowie Laura-Sophie Edelmaier, 21 Jahre jung, gewählt. Kassier bleibt Florian Fellinger, der bereits mehrere Funktionsperioden als Kassier tätig war. Zum Schriftführer wurde Marcel Miller gewählt. Als Kassaprüfer fungieren Anika Wimmer, die schon mehrere Jahre im Bezirksvorstand war, sowie Felix Wohlmuth, Neulengbachs Sprengelleiter.

„Die Tätigkeit bei der Landjugend war für mich das Beste, was ich in meiner Jugend machen konnte“, sagte Jugend-Gemeinderat Wolfgang Süss, der in Vertretung von Bürgermeister Jürgen Rummel gekommen war. Er nannte die Landjugend treffend als einen „bunten Haufen mit einer Vision“ und wünschte dem neuen Team: „Knüpft viele Freundschaften und habt eine tolle Zeit.“

Der Innermanzinger Vizebürgermeister Johann Leitner nannte seine Wertschätzung für die Jugend und das handwerkliche Geschick der Jugendlichen bei den Projektmarathons. „Bleibt gut drauf und macht so weiter“, gab er der jungen Gruppe mit auf den Weg.

„Ich war vor 40 Jahren Bezirksleiterin und auch meine Kinder waren bei der Landjugend aktiv und ich bin daher mit der Landjugend sehr eng verbunden“, sagte Gebietsbäuerin Roswitha Hollaus. Sie schätze die Jugend und ihre Unternehmungen, berichtete sie und lobte: „Tradition und Brauchtum werden durch euch weitergelebt.“

Laura-Sophie Edelmaier bekam das Leistungsabzeichen in Bronze überreicht, über das silberne Ehrenzeichen durfte sich Stefan Edelmaier freuen. Das onTop-Zertifikat der Landjugend, das für den Besuch zahlreicher Weiterbildungen vergeben wird, erhielt Tristan Arlamowski. Und die höchste Auszeichnung der Landjugend, das Ehrenzeichen der Landjugend NÖ, wurde für ihr „enormes Engagement“ an Anika Wimmer ausgehändigt. Jede Menge an Geschenken wurden an verdiente Mitglieder ausgeteilt.

Das neue Team ist voller Tatendrang, so soll es unter anderem wieder die Teilnahme am Redewettbewerb geben, die Brot- und Mostkost, einen Erste-Hilfe-Kurs, eine Funktionärsschulung und den Trainster Höhenrausch.

Zum Schluss gab es auch gleich eine Vorschau auf zukünftige Projekte der Landjugend NÖ: „Wir werden gemeinsam mit der Landjugend OÖ am Ö3-Weihnachtswunder in Bad Ischl teilnehmen, beim 80. Bauernball in Wien aktiv sein und am Landjugendtag im März in Wieselburg dabei sein“, kündigte Landesleiterin Anja Bauer an.

Landesbeirat Benjamin Fuxteiner und Landesleiterin Anja Bauer überreichten an den Bezirksleiter Tristan Arlamowski das onTOP-Zertifikat für seine zahlreichen Besuche von Weiterbildungsveranstaltungen. Foto: Christine Hell