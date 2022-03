Streetworker: „Die Jugend musste schneller erwachsen werden“

Zwei Jahre Ausnahmesituation – eine extrem lange Zeit, besonders für junge Menschen. „Sie mussten schneller erwachsen werden“, so die Leiterin von Streetwork St. Pölten, Böheimkirchen und Eichgraben Julia Zauchinger.

Denn einerseits fielen wichtige Entwicklungsschritte wie die Abnabelung von der Familie weg, andererseits waren junge Menschen auf einmal mit Geldnot oder Betreuungsaufgaben konfrontiert. Außerdem sei ihnen viel Schuld an der Ausbreitung des Virus zugeschrieben worden.

„Körperlich am meisten betroffen waren die Älteren, aber psychisch die Jungen.“ Michael Hogl, Leiter des Jugendzentrums Steppenwolf in St. Pölten

Wobei: „Das Treffen mit Gleichaltrigen ist essenziell in diesem Alter“, erklärt Michael Hogl, Leiter des Jugendzentrums Steppenwolf. Doch das hat gerade am Anfang für viele in hohen Strafen geendet. „Körperlich am meisten betroffen waren die Älteren“, sagt Hogl, „aber psychisch die Jungen.“

Für die Betroffenen gebe es viel zu wenig Unterstützung. Vor allem: „Die Probleme, die vorher da waren, gehen ja nicht einfach weg“, erklärt Margit Schmied von der Kinder- und Jugendberatung der Caritas. Belastungen in der Familie, in der Schule und Zukunftsängste hätten sich noch verstärkt. Außerdem sei der Druck in den Ausbildungen und am Arbeitsmarkt enorm gestiegen.

Gleichzeitig könnte sich die junge Generation viele Kompetenzen und eine erhöhte Resilienz mitnehmen. Onur Yavuz von der Jugendinfo sagt: „Es ist sicher eine Sehnsucht nach der Normalität da, aber auch der Drang, jetzt etwas zu tun. Die stehen schon in den Startlöchern.“ So seien viele freiwillig aktiv geworden während Covid.

Die Jugend-Einrichtungen der Stadt haben während der ganzen Zeit ihr Angebot aufrechterhalten. „Wir schicken niemanden weg“, verspricht Petra Hausmann von der Jugendberatung. Außerdem seien sie jetzt digitaler und damit niederschwelliger aufgestellt.

