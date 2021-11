St. Pöltner Bezirks-ÖVP wählte neuen Chef: Michalitsch blickt zurück

13 Jahre lang war Martin Michalitsch Obmann der Bezirks-ÖVP, jetzt hat der 60-jährige Eichgrabener seine Funktion zurückgelegt. Zum Nachfolger wurde mit über 99 Prozent der Stimmen sein bisheriger Stellvertreter Fritz Ofenauer gewählt.

Die Zeit als Obmann sei schön und intensiv gewesen, zieht Martin Michalitsch Bilanz. Eine Vielzahl von Wahlen gab es in Vorbereitung und Organisation zu betreuen. Umstrukturierungen gab es durch die Vergrößerung des Bezirks.

„Die Integration des Teilbezirks Purkersdorf war eine große Sache und ist gut gelungen“, so der scheidende Obmann. Er hält fest, dass ihm der Austausch der Teilregionen und der Zusammenhalt immer wichtig waren: „Mein Bestreben war, das Miteinander, das Bezirksbewusstsein zu stärken.“ Gerade weil der Bezirk so groß und vielschichtig ist, sei das eine Herausforderung.

Martin Michalitsch hat 2019 sein Bürgermeister-Amt in Eichgraben abgegeben. Als Landtagsabgeordneter bleibt er weiter im Amt. Dass er bei der Landtagswahl 2023 noch einmal kandidiert, schließt der ÖVP-Politiker nicht aus.

Fritz Ofenauer, Nationalratsabgeordneter und Bürgermeister in Markersdorf-Haindorf, freut sich, dass der gesamte Vorstand mit annähernd 100 Prozent gewählt wurde: „Das ist ein toller Vertrauensbeweis in einer Zeit, wo es Einigkeit braucht.“ Obmann-Stellvertreter sind Doris Schmidl, Katharina Alzinger-Kittel und Florian Krumböck. Für die Finanzen sind nun St. Pöltens Vizebürgermeister Matthias Adl und Karl Braunsteiner aus Rabenstein zuständig. Der neue Obmann will auf den Leistungen seines Vorgängers aufbauen.

Martin Michalitsch erhielt das Goldene Ehrenzeichen der Volkspartei NÖ und wurde einstimmig zum Ehrenparteiobmann der Volkspartei Bezirk St. Pölten gewählt.