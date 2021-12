Neulengbach hat auch 2022 viel vor

Über eine Million Euro sind im Voranschlag der Stadtgemeinde für Straßen, Brücke und Wege geplant, 1,8 Millionen Euro für die Abwasserbeseitigung und knapp 500.000 für die Wasserversorgung. VP-Infrastrukturstadtrat Helmut Leonhartsberger gibt Einblick, welche größeren Vorhaben im nächsten Jahr geplant sind:

Eines der größten Projekte ist der Kreisverkehr Klosterberg. „Die Planungsarbeiten dafür laufen“, berichtet Leonhartsberger, der Baubeginn ist für Sommer geplant. Über die Kosten, die sich Land und Gemeinde teilen, ist noch nichts genaues bekannt.

Infrastrukturmaßnahmen sind auch beim neuen Rettungsgebäude notwendig. Die Rettungsgasse muss fertiggestellt werden. Kostenpunkt: rund 130.000 Euro.

In der Holubgasse entsteht eine neue Wohnsiedlung, eine Straße sowie ein Stiegenaufgang in Richtung Bahnhof sind geplant. Rund 95.000 Euro werden investiert.

Die Außenwohngruppe von „Rettet das Kind“ in Emmersdorf wird in die Seebachgasse hinter dem Diskonter Lidl übersiedeln, auch 30 Wohnungen sollen dort gebaut werden. Wasser und Kanal werden dort in einem ersten Schritt angeschlossen.

Die Waldwegbrücke im Kirschnerwald ist sanierungsbedürftig. Rund 70.000 Euro sind für die Sanierung veranschlagt.

Großer Brocken ist der Anschluss von Wasser und Kanal im Kirschnerwald. 1,5 Millionen Euro werden im kommenden Jahr investiert.

Ein Teil ist auch für „Güterwegsanierungen, Straßenbeleuchtung sowie die Planung von Projekten vorgesehen“, informiert Leonhartsberger.