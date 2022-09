Drohung gegen Eichgrabener: Geständnis unter Tränen

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

Sichtlich nervös ging ein Wiener (42) auf und ab vor seiner Verhandlung am Landesgericht in St. Pölten wegen versuchter Nötigung in Eichgraben. Auch vor dem Richter wirkte er hochnervös. Es fiel ihm schwer, seine Gefühle zu kontrollieren, er brach immer wieder in Tränen aus und schluchzte.

„Ich bereue es schon die ganze Zeit, es tut mir so leid“, zeigte er sich reuig, nachdem er einem ihn unbekannten Eichgrabener – es ging um eine Frau – am Telefon gedroht hatte. „Mir ist die Sicherung durchgebrannt“, sagt er.

Aufgrund des reumütigen Geständnisses verzichtete der Richter auf die Einvernahme weiterer Zeugen. Der Angeklagte bekam aber trotzdem die Chance, sich bei seinem Opfer zu entschuldigen, was ihm ein persönliches Anliegen war: „Ich wollte nicht, dass Sie Angst haben“, sagte er dem Opfer, das die Entschuldigung annahm.

Der Wiener – er ist bereits einschlägig vorbestraft – wurde erneut zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, außerdem muss er ein Antigewalttraining absolvieren. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

