Trotz bestehender Filiale kursieren konkrete Hinweise für einen Billa-Neubau in Eichgraben. „Diese Gerüchte haben bereits zu vielfältigen Fragen, Bedenken und auch Ängsten im Ort geführt“, erzählt National- und Gemeinderätin Elisabeth Götze von den Grünen Eichgraben. Diese richteten deshalb einen offenen Brief an die Vorstände des Rewe-Konzerns.

Dabei brennen den Grünen viele Fragen auf den Lippen: „Brauchen wir einen größeren Supermarkt? Bringt so ein Projekt eine zusätzliche Verkehrsbelastung? Was heißt das für die bestehende Filiale? Wie vermeidet man Bodenversiegelung und wie werden die Anrainer eingebunden?“ Die Grünen Eichgraben betonen, dass sie Investitions- und Infrastrukturprojekten aufgeschlossen und konstruktiv gegenüber stehen – sofern diese den hohen ökologischen und sozialen Ansprüchen gerecht werden.

Der Konzern verspricht, mit Götze „gerne in Kontakt zu treten“, wie Karin Dorfner von der Rewe-Group auf Anfrage mitteilt. Im Brief werde bereits Bezug auf die Informationsveranstaltung am 26. August genommen, „bei der ausreichend Zeit sein wird, alle offenen Fragen zu besprechen und das Filialkonzept zu präsentieren“, so Dorfner.

Bürgermeister Georg Ockermüller reagiert etwas verwundert auf diese Aktion: „Alle politischen Vertreter wissen seit Anfang des Jahres von dem geplanten Projekt! Erst als das Vorhaben von einem Bürger via Social Media aufgegriffen wurde, war es plötzlich auch für die Grünen ein Thema, wo sie ihre Chance auf Profilierung witterten.“ Der Bürgermeister meint, dass hier seitens der Grünen schlecht recherchiert wurde oder Bürger bewusst falsch informiert wurden. „Die Fragestellung lautet nicht grüne Wiese oder Supermarkt, sondern Supermarkt oder bis zu 22 Wohnhäuser“, betont Ockermüller. Besonders verwundert ihn die Doppelgleisigkeit: „Auf der einen Seite sprechen sie sich in den Medien und bei den Anrainern gegen den Markt aus auf der anderen Seite wird aktiv versucht, mit der Firma Rewe Planungsgespräche für eine Marktentwicklung zu führen.“

„Die Fragestellung lautet nicht grüne Wiese oder Supermarkt, sondern Supermarkt oder bis zu 22 Wohnhäuser.“ Georg Ockermüller, Bürgermeister

Weil auch die Frage gestellt wurde, ob ein zweiter Markt notwendig sei, erklärt Ockermüller, dass bei einer derzeitigen Marktabdeckung von knapp unter 30 Prozent ein Standort in Eichgraben für viele Handelsketten sehr interessant sei. Es habe auch weitere Bieter gegeben.

Verkehr: gute Planung notwendig

Die Grünen sorgen sich auch hinsichtlich des zu erwartenden Verkehrsaufkommens. „Es ist jedenfalls mit zusätzlichem (Auto)Verkehr zu rechnen. Wichtig erscheint uns daher eine besonders intensive, am Vorsorgeprinzip orientierte Verkehrsplanung, die auch die Bedürfnisse der nicht motorisierten Verkehrsteilnehmenden berücksichtigen muss“, so die Grünen. Auch hier gab es laut Bürgermeister bereits Gespräche. „Als Bürgermeister habe ich in den Gesprächen mit Eigentümer, Verkehrsplanern und dem Pächter, alle wichtigen Punkte eingebracht. Rewe ist sich der Situation in Eichgaben bewusst und hat zugesagt, all diese Punkte in ihren Planungsprozesse einfließen zu lassen“, sagt Ockermüller. Ein Kreisverkehr ist für ihn definitiv kein Thema.

„Politische motivierte Querschüssse, die mit der Sache an sich nichts zu tun haben, sind aus meiner Sicht einfach nicht angebracht. Ich werde meiner Verantwortung als Bürgermeister nachkommen und die Interessen unserer Bevölkerung in der weiteren Planungsphase bestens vertreten“, so Ockermüller abschließend.