Nahversorger: Es gibt einen Favoriten

Am Mittwoch, 10. Mai, wird die Entscheidung für einen Nahversorger in der Gemeinderatssitzung getroffen. Wie berichtet, gab es drei Bewerbungen – die Firma Kiennast sowie die Kastner Gruppe, jeweils mit einem Nah & Frisch, und die Firma Rewe mit einem Adeg. „Es gibt einen Lieblingskandidaten, der alle unsere Kriterien erfüllt“, teilt ÖVP-Bürgermeister Harald Lechner mit. Wer das ist, wird allerdings erst in der Sitzung besprochen.

Für den Nahversorger wurde das Geschäftslokal in der Tullner Straße 2 von der Gemeinde angemietet. Geringfügige Adaptierungen sind notwendig, eine Eröffnung könnte aber noch vor Weihnachten über die Bühne gehen. Eingerichtet werden soll auch ein Café, das den Bürgerinnen und Bürgern einen Treffpunkt bieten soll. Postpartner, Lotto-Toto, Trafik und Bankomat können übernommen werden. Der Betrieb der Tankstelle ist ebenfalls möglich.

