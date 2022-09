Kirchstetten: Trafik zu, aber Übernahme fix

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

Vergangene Woche hatte die Trafik in der Bahnstraße zum letzten Mal geöffnet, mit der Schließung gibt es – derzeit – auch keinen Postpartner in der Gemeinde. Das teilte Bürgermeister Josef Friedl in einer „Amtlichen Mitteilung“ der Bevölkerung mit.

In der Mitte des 20. Jahrhunderts war die Greißlerei Blumauer da untergebracht. Foto: Foto Marcel Chahrour

In diesem Schreiben konnte er aber auch gleich „Entwarnung“ geben: „Post und Trafik sind gerettet“. Sie werden zum Standort des Nahversorgers in die Wiener Straße verlegt. Ab 1. Dezember wird es also wieder sowohl Trafik also auch Postpartner in der Gemeinde geben.

Grund für die Schließung der Trafik ist der wohlverdiente Ruhestand der Betreiberin Veronika Pawlitsch, die bis zuletzt auch den Postpartner geführt hatte.

Sie hatte vorher auch den Nahversorger von Kirchstetten betrieben, gemeinsam mit der Trafik, und zwar am Standort des jetzigen Nahversorgers. Sie entschied sich aber dann, den Einzelhandel aufzugeben und sich auf Postpartner und Trafik zu konzentrieren. Diese wurden dann in das Eckhaus am „Bahnberg“ verlegt.

Alles an einem Ort

