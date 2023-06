Das Feuerwehrfest der Ollersbacher Florianis war an allen drei Tagen sehr gut besucht und lockte die Gäste mit den Musikgruppen „Achtung“ und „Melodien Express“ am Freitag- und Samstagabend ins Festzelt. Grillhendl, Spanferkel, Putenschnitzel und Koteletts standen ebenso am Speisezettel wie Feuerflecken, die heiß begehrt waren. Kaffee und selbstgebackene Mehlspeisen luden zudem für die ideale Jause an den Nachmittagen.