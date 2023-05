Besondere Ferienbetreuung in der Region Wienerwald

Auf Hochtouren laufen auf dem Sonnenkogl die Vorbereitungen für die sonderpädagogische Ferienbetreuung. „Wir haben Anmeldungen ohne Ende“, berichtet Daniela Maleschek, die diese Aktion seit dem Jahr 2017 organisiert. Geboten wird Ferienbetreuung im tiergestützten Setting am

Therapiebauernhof in Doppel bei Kirchstetten.

56 Kinder wurden heuer für die besondere Ferienbetreuung angemeldet, einige haben besonderen Betreuungsbedarf. Anfangs gab es Probleme, das erforderliche Betreuungspersonal zu finden. Es war nicht sicher, ob das Angebot reduziert oder ganz eingestellt werden muss. „Die Ferienbetreuung wäre fast gescheitert, weil es so schwierig ist, Personal zu finden“, sagt Daniela Maleschek. Doch jetzt schaut es gut aus. „Gott sei Dank haben sich noch ein paar Ferialpraktikanten gemeldet, es wird also passen“, so Maleschek, die gemeinsam mit den Praktikanten und zwei bis drei Betreuerinnen den Kindern schöne Ferienwochen mit den Tieren auf ihrem Hof bieten möchte.

Am Sonnenkogl verbringen die Kinder den ganzen Tag in der freien Natur mit den Hoftieren. Die Kinder

können Hasen streicheln, Ziegen füttern oder Pony striegeln. Auch im Wald wird viel unternommen.

Die sonderpädagogische Ferienbetreuung findet von 10. Juli bis 11. August statt. In den fünf Wochen werden die Kinder von 8 bis 15 Uhr betreut und voll verpflegt. Es gibt Vormittagsjause, Mittagessen und Nachmittagsjause. „Heuer wird Karl Schmölz das Essen liefern“, so Daniela Maleschek.

Die integrative Ferienbetreuung wird unterstützt vom Rotary Club und von den Gemeinden der Wienerwald Initiativregion. Die Eltern zahlen nur 100 Euro pro Kind pro Woche, der Rest wird übernommen.

